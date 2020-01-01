У Львові публічно утилізували найбільшу в історії партію алкоголю. ВІДЕО





Про це повідомляє ресурс



Найпублічніша утилізація алкогольних напоїв - майже 14 тонн (вартістю близько 4 млн грн), відбулася на спеціалізованому підприємстві, відібраному міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", яке може здійснювати знищення та утилізацію неякісних та небезпечних алкогольних напоїв.



Знищення проводилося за участю відповідної комісії, шляхом розливу рідини в ємності з наступним їх транспортуванням і знищенням на потужностях очисних споруд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові публічно здійснили наймасштабнішу в українській історії публічну утилізацію алкогольних напоїв.Про це повідомляє ресурс Українські новини , посилаючись на пресслужбу Міністерства юстиції.Найпублічніша утилізація алкогольних напоїв - майже 14 тонн (вартістю близько 4 млн грн), відбулася на спеціалізованому підприємстві, відібраному міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", яке може здійснювати знищення та утилізацію неякісних та небезпечних алкогольних напоїв.Знищення проводилося за участю відповідної комісії, шляхом розливу рідини в ємності з наступним їх транспортуванням і знищенням на потужностях очисних споруд.

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