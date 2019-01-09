Безробітні зможуть отримати 90 тисяч на розвиток бізнесу





Державна служба зайнятості у 2020 році реалізує кілька програм сприяння зайнятості населення, спрямованій на розвиток підприємництва. Про це повідомляє



За їхніми даними, однією з таких програм є програма надання одноразової виплати допомоги при безробітті для започаткування підприємницької діяльності зареєстрованим у службі зайнятості безробітним. Максимальний розмір такої фінансової підтримки у 2020 році може досягати 90 тис. грн (за умови призначення допомоги по безробіттю в максимальному розмірі). Середній розмір такої допомоги у 2020 році - 46 тис. грн.



У проекті бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік на цю програму підтримки безробітних передбачено кошти в сумі 386 млн грн, що в 4,7 разу більше, ніж у 2019 році (82,2 млн).



"Кошти, виплачені безробітному одноразово для організації підприємницької діяльності, повертати буде непотрібно", - йдеться в повідомленні.



Участь у програмі щодо початку власного бізнесу можуть взяти безробітні з 18-річного віку, які зареєстровані в державній службі зайнятості, не уклали новий трудовий договір протягом одного місяця після реєстрації в службі зайнятості і спільно з кар'єрним радником склали план дій для відкриття власного бізнесу.



Не отримають такої допомоги безробітні, які протягом останніх 24 місяців перед реєстрацією працювали як фізична особа-підприємець, незважаючи на те, що підприємницька діяльність була припинена і знята з реєстрації, а також особи, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на започаткування власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її протягом двох років, починаючи з дня державної реєстрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мінекономіки представило програму розвитку підприємництва в Україні. Тепер безробітний зможе отримати одноразову виплату на створення власного бізнесу.Державна служба зайнятості у 2020 році реалізує кілька програм сприяння зайнятості населення, спрямованій на розвиток підприємництва. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.За їхніми даними, однією з таких програм є програма надання одноразової виплати допомоги при безробітті для започаткування підприємницької діяльності зареєстрованим у службі зайнятості безробітним. Максимальний розмір такої фінансової підтримки у 2020 році може досягати 90 тис. грн (за умови призначення допомоги по безробіттю в максимальному розмірі). Середній розмір такої допомоги у 2020 році - 46 тис. грн.У проекті бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік на цю програму підтримки безробітних передбачено кошти в сумі 386 млн грн, що в 4,7 разу більше, ніж у 2019 році (82,2 млн)."Кошти, виплачені безробітному одноразово для організації підприємницької діяльності, повертати буде непотрібно", - йдеться в повідомленні.Участь у програмі щодо початку власного бізнесу можуть взяти безробітні з 18-річного віку, які зареєстровані в державній службі зайнятості, не уклали новий трудовий договір протягом одного місяця після реєстрації в службі зайнятості і спільно з кар'єрним радником склали план дій для відкриття власного бізнесу.Не отримають такої допомоги безробітні, які протягом останніх 24 місяців перед реєстрацією працювали як фізична особа-підприємець, незважаючи на те, що підприємницька діяльність була припинена і знята з реєстрації, а також особи, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на започаткування власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її протягом двох років, починаючи з дня державної реєстрації.

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