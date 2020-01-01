Коронавірус: в РНБО повідомили, хто в зоні ризику





Якнайменше ризикують підхопити вірус особи до 39 років - 0,2%. Ризик збільшується з віком, - інформує



Зазначається, що, за результатами моделювання, у зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років, для яких показник імовірності захворювання становить 0,2%. У зоні найбільшого ризику знаходяться люди похилого віку у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.



Крім того, у зоні ризику знаходяться особи, які страждають захворюваннями дихальної системи і діабетом.



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