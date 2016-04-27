В Польщі закликають спростити умови роботи для українців
Сьогодні, 04:10
Експрезиденти закликали в стислі терміни ввести прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в Польщі.
За українців "заступилися" експрезиденти Броніслав Коморовський та Олександр Кваснєвський, - пише УНН.
Колишні президенти закликали владу Польщі якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати на території країни.
“Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, які обрали Польщу в якості місця роботи, а все частіше — і проживання”, — сказано в заяві політиків.
Як відзначили колишні президенти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-за меж ЄС, наслідком чого може стати відтік робочих рук з Польщі — особливо висококваліфікованих фахівців.
“На жаль, в цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду”, — говорять політики.
На їхню думку, через складні міграційні закони республіки, втрачають польські роботодавці — і в цілому погіршується імідж Польщі. “Ми закликаємо негайно зробити кроки до розробки довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування та профспілками”, — говорять Кваснєвський і Коморовський.
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За українців "заступилися" експрезиденти Броніслав Коморовський та Олександр Кваснєвський, - пише УНН.
Колишні президенти закликали владу Польщі якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати на території країни.
“Утримання високого темпу економічного розвитку можливе завдяки мігрантам з України, які обрали Польщу в якості місця роботи, а все частіше — і проживання”, — сказано в заяві політиків.
Як відзначили колишні президенти, з 2020 року Німеччина значно спрощує правила для трудових мігрантів з-за меж ЄС, наслідком чого може стати відтік робочих рук з Польщі — особливо висококваліфікованих фахівців.
“На жаль, в цій сфері ми бачимо відсутність стратегічних рішень польського уряду”, — говорять політики.
На їхню думку, через складні міграційні закони республіки, втрачають польські роботодавці — і в цілому погіршується імідж Польщі. “Ми закликаємо негайно зробити кроки до розробки довгострокової міграційної політики у співпраці з експертними центрами, органами місцевого самоврядування та профспілками”, — говорять Кваснєвський і Коморовський.
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