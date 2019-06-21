Луцькі поліцейські показали відео погоні за п`яним «бляхарем»
Сьогодні, 05:08
Патрульні поліцейські опублікували відео погоні за нетверезим водієм, який порушував ПДР.
Відео погоні копи опублікували на своїй сторінці у фейсбуці.
"Ось так, наражаючи себе і інших учасників дорожнього руху на небезпеку, ігноруючи вимоги всіх дорожніх знаків, створюючи безліч аварійних ситуацій, не зупиняючись на законні вимоги поліцейських, мчавшись на великій швидкості, утікав водій-порушник від патрульних учора ввечері", - йдеться у дописі до відео.
Неадекватного водія наздоганяли та затримували аж три екіпажі патрульних, які спрацювали професійно, наздогнавши та заблокувавши автівку на одній із вулиць міста.
Нагадаємо, ввечері, 25 лютого, на вулиці Карпенка-Карого поліцейські затримали водія, який небезпечно поводився на дорозі. Керманич легковика Volkswagen на іноземній реєстрації не зупинявся на вимогу копів та спробував втекти, але це у нього не вийшло.
Як виявилося, водій був нетверезий - у крові 46-річного волинянина було 1,80 проміле алкоголю.
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Відео погоні копи опублікували на своїй сторінці у фейсбуці.
"Ось так, наражаючи себе і інших учасників дорожнього руху на небезпеку, ігноруючи вимоги всіх дорожніх знаків, створюючи безліч аварійних ситуацій, не зупиняючись на законні вимоги поліцейських, мчавшись на великій швидкості, утікав водій-порушник від патрульних учора ввечері", - йдеться у дописі до відео.
Неадекватного водія наздоганяли та затримували аж три екіпажі патрульних, які спрацювали професійно, наздогнавши та заблокувавши автівку на одній із вулиць міста.
Нагадаємо, ввечері, 25 лютого, на вулиці Карпенка-Карого поліцейські затримали водія, який небезпечно поводився на дорозі. Керманич легковика Volkswagen на іноземній реєстрації не зупинявся на вимогу копів та спробував втекти, але це у нього не вийшло.
Як виявилося, водій був нетверезий - у крові 46-річного волинянина було 1,80 проміле алкоголю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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