Луцькі поліцейські показали відео погоні за п`яним «бляхарем»





Відео погоні копи опублікували на своїй сторінці у фейсбуці.



"Ось так, наражаючи себе і інших учасників дорожнього руху на небезпеку, ігноруючи вимоги всіх дорожніх знаків, створюючи безліч аварійних ситуацій, не зупиняючись на законні вимоги поліцейських, мчавшись на великій швидкості, утікав водій-порушник від патрульних учора ввечері", - йдеться у дописі до відео.



Неадекватного водія наздоганяли та затримували аж три екіпажі патрульних, які спрацювали професійно, наздогнавши та заблокувавши автівку на одній із вулиць міста.







Нагадаємо,



Як виявилося, водій був нетверезий - у крові 46-річного волинянина було 1,80 проміле алкоголю.



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