«Волинь» може підсилитись шведським півзахисником

Андерса Баата.



Гравець з початку лютого встиг зіграти декілька спарингів за хрестоносців, - пише



28-річний Андерс є вільним агентом. Останнім його клубом був шведський ФК "Сюріанска" (виступав з березня 2019 року). Восени 2019 роки команда вилетіла в третю лігу чемпіонату.



Приблизна трансферна вартість гравця за даними Трансфермаркт – 250 000 євро.



Баат встиг зіграти в 5 шведських клубах різних ліг, а з 2018 по 2019 роки виступав за фінську "Сейняйокі", де грає український форвард Денис Олійник.

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