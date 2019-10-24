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«Волинь» може підсилитись шведським півзахисником

«Волинь» може підсилитись шведським півзахисником
ФК "Волинь" переглядає на зборах у Туреччині шведського центрального (опорного) півзахисника Андерса Баата.

Гравець з початку лютого встиг зіграти декілька спарингів за хрестоносців, - пише UaFootball.

28-річний Андерс є вільним агентом. Останнім його клубом був шведський ФК "Сюріанска" (виступав з березня 2019 року). Восени 2019 роки команда вилетіла в третю лігу чемпіонату.

Приблизна трансферна вартість гравця за даними Трансфермаркт – 250 000 євро.

Баат встиг зіграти в 5 шведських клубах різних ліг, а з 2018 по 2019 роки виступав за фінську "Сейняйокі", де грає український форвард Денис Олійник.

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Теги: Волинь, футбол, трансфер
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