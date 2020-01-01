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Волонетер з Індонезії отримав у подарунок волинську вишиванку. ФОТО

Волонетер з Індонезії отримав у подарунок волинську вишиванку. ФОТО
Волонтер з Індонезії Джеремі Равінда, завершив своє стажування у центрі іноземних мов EuroFuture та покинув місто Ковель.

24 лютого хлопець поїхав до Львова, потім вирушить до Києва, звідки відправиться додому в Індонезію, щоб встигнути на навчання, - повідомляє КовельPоst

Джеремі приїхав до Ковеля 22 січня. З того часу він встиг побувати за заняттях у студентів та познайомитися майже з кожним школярем, що навчається в центрі мов EuroFuture.
Волонетер з Індонезії отримав у подарунок волинську вишиванку. ФОТО


Окрім спілкування англійською, Джеремі провів дві презентації про свою країну. Також хлопець встиг побувати у Володимирі-Волинському та Луцьку. В останньому, окрім традиційного замку, він оглянув військовий музей, а також – Луцький зоопарк. Саме в зоопарку хлопець вперше в житті побачив зубра, вовка та лисицю, а також був приємно здивований, вперше побачивши кригу на озері.
Волонетер з Індонезії отримав у подарунок волинську вишиванку. ФОТО

На знак подяки колектив центру подарував хлопцю вишиванку. Щоправда, цього разу вчителі врахували особливості країни волонтера та подарували традиційну сорочку на короткий рукав. Окрім того, Джеремі отримав у подарунок вишитий рушник та великий прапор України.
Волонетер з Індонезії отримав у подарунок волинську вишиванку. ФОТО

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Теги: Ковель, Волинь
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