Волонтер з Індонезії отримав у подарунок волинську вишиванку. ФОТО

Джеремі Равінда, завершив своє стажування у центрі іноземних мов EuroFuture та покинув місто Ковель.



24 лютого хлопець поїхав до Львова, потім вирушить до Києва, звідки відправиться додому в Індонезію, щоб встигнути на навчання, - повідомляє



Джеремі приїхав до Ковеля 22 січня. З того часу він встиг побувати за заняттях у студентів та познайомитися майже з кожним школярем, що навчається в центрі мов EuroFuture.





Окрім спілкування англійською, Джеремі провів дві презентації про свою країну. Також хлопець встиг побувати у Володимирі-Волинському та Луцьку. В останньому, окрім традиційного замку, він оглянув військовий музей, а також – Луцький зоопарк. Саме в зоопарку хлопець вперше в житті побачив зубра, вовка та лисицю, а також був приємно здивований, вперше побачивши кригу на озері.



На знак подяки колектив центру подарував хлопцю вишиванку. Щоправда, цього разу вчителі врахували особливості країни волонтера та подарували традиційну сорочку на короткий рукав. Окрім того, Джеремі отримав у подарунок вишитий рушник та великий прапор України.



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