Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 08:54
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.389, а продаж – 24.678.
Євро при купівлі становить – 26.418, продажу – 26.868
Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.386.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.822, продаж – 6.267.
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Євро при купівлі становить – 26.418, продажу – 26.868
Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.386.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.822, продаж – 6.267.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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