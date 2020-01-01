вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 27 лютого

Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.389, а продаж – 24.678.

Євро при купівлі становить – 26.418, продажу – 26.868

Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.386.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.822, продаж – 6.267.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей
Сьогодні, 09:21
У Луцьку буде провулок Героїв УПА
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 08:54
На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Волонтер з Індонезії отримав у подарунок волинську вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 20 лютого Курс валют у Луцьку на 20 лютого
20 лютий, 09:10
Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 19 лютого Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 19 лютого
19 лютий, 08:47
Курс валют у Луцьку на 17 лютого Курс валют у Луцьку на 17 лютого
17 лютий, 08:40
Курс валют у Луцьку на 7 лютого Курс валют у Луцьку на 7 лютого
07 лютий, 08:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке свято 27 лютого та чому сьогодні не можна стригти волосся: традиції, прикмети, заборони
Сьогодні, 09:30
 0
Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей
Сьогодні, 09:21
 0
У Луцьку буде провулок Героїв УПА
Сьогодні, 09:11
 0
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 08:54
 0
На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8