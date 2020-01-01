Курс валют у Луцьку на 27 лютого





Євро при купівлі становить – 26.418, продажу – 26.868



Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.386.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.822, продаж – 6.267.



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