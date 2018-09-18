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У Луцьку буде провулок Героїв УПА

У Луцьку буде провулок Героїв УПА
Провулок Черешневий у Луцьку перейменують на провулок Героїв УПА.

Таке рішення прийняли детупати Луцькради під час пленарного засідання сесії учора, 26 лютого.

Відомо, що ініціаторами перейменування стали самі мешканці провулку.

Рішення набирає чинності з 1 травня 2020 року.




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Теги: провулок, Черешневий, Героїв УПА, Луцьк
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