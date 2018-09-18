У Луцьку буде провулок Героїв УПА





Таке рішення прийняли детупати Луцькради під час пленарного засідання сесії учора, 26 лютого.



Відомо, що ініціаторами перейменування стали самі мешканці провулку.



Рішення набирає чинності з 1 травня 2020 року.









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