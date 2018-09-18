У Луцьку буде провулок Героїв УПА
Сьогодні, 09:11
Провулок Черешневий у Луцьку перейменують на провулок Героїв УПА.
Таке рішення прийняли детупати Луцькради під час пленарного засідання сесії учора, 26 лютого.
Відомо, що ініціаторами перейменування стали самі мешканці провулку.
Рішення набирає чинності з 1 травня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли детупати Луцькради під час пленарного засідання сесії учора, 26 лютого.
Відомо, що ініціаторами перейменування стали самі мешканці провулку.
Рішення набирає чинності з 1 травня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей
Сьогодні, 09:21
У Луцьку буде провулок Героїв УПА
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 08:54
На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Медіа