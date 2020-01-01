Яке свято 27 лютого та чому сьогодні не можна стригти волосся: традиції, прикмети, заборони
Сьогодні, 09:30
Сьогодні, 27 лютого, віряни вшановують святого рівноапостольного Кирила слов’янського.
Дата 27 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, — пише maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують святого рівноапостольного Кирила слов’янського. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на Кирила — до міцних морозів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак, Гарбіель, Онорина.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо за вікном гарна погода, то гряде невелике похолодання.
Міцний мороз – до спекотного літа.
Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
Синиці щебечуть голосно – до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не слід стригти волосся та нігті.
Не варто 27 лютого ходити до лікарів.
Наші предки вірили, що у цей день не слід займатися важкою працею.
Не бажано також ходити у гості сьогодні.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Міжнародний день полярного ведмедя.
425 – відкрито Константинопольський університет.
1593 – японські війська розбили китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані.
1594 – Генріх IV коронований королем Франції.
1870 – японський уряд затвердив державний прапор.
1883 – композитор Оскар Гаммерштайн запатентував першу машину, що скручує сигари.
1900 – засновано футбольний клуб "Баварія", один з найвідоміших та найсильніших клубів Німеччини та світу.
1918 – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
1919 – комісія Антанти провела зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою.
1932 – у складі УСРР створено Київську, Вінницьку, Дніпропетровську, Одеську й Харківську області.
1932 – англійський фізик Джеймс Чедвік відкрив нейтрон — нейтральну елементарну частку.
1933 – підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.
1939 – створено Спілку композиторів України.
1942 – масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.
1942 – початок битви в Яванському морі між Японією та США.
1944 – масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.
1952 – ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
1965 – відбувся перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 («Антей»), створеного в КБ О. К. Антонова (Київ).
1971 – альбом "Pearl" Дженіс Джоплін очолив чарт і перебував на вершині хіт-параду дев'ять тижнів.
1980 – тріумф Глорії Гейнор на "Греммі" – її хіт "I Will Survive" названий найкращим "диско-записом року".
1990 – Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.
2014 – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.
2015 – у Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишній віце-прем'єр уряду Росії Борис Нємцов.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛЮТОГО
272 – Костянтин Великий, римський імператор.
1807 – Генрі Лонгфелло, американський поет, автор "Пісні про Гайавата".
1831 – Микола Ґе, український живописець, художник-передвижник, майстер портретів, історичних і релігійних полотен
1863 – Хоакін Соролья і Бастіда, іспанський живописець.
1875 – Філатов Володимир Петрович, офтальмолог, хірург, винахідник, академік АН УРСР і АМН СРСР, засновник та перший директор Інституту очних хвороб і тканинної терапії НАМН України.
1887 – Нестеров Петро Миколайович, пілот-новатор, перший виконавець "петлі Нестерова", член Київського товариства повітроплавання.
1901 – Маріно Маріні, італійський скульптор, живописець і графік.
1902 – Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії.
1904 – Леонід Смілянський, український письменник, автор творів "Нова оселя", "Машиністи", "Периферія".
1913 – Ірвін Шоу, американський письменник, написав "Багатій, бідняк", "Молоді леви", "Жебрак, злодій".
1923 – Іван Терлецький, вояк УПА, політв'язень
1930 – Джоан Вудворд, американська кіноактриса, дружина Пола Ньюмена, лауреатка "Оскара" за фільм "Три обличчя Єви".
1932 – Елізабет Тейлор, американська акторка (двічі завойовувала "Оскар" і 8 разів виходила заміж і розлучалася).
1939 – Кензо, японський дизайнер, модельєр, парфумер.
1945 – Даніель Ольбрихський, польський актор.
1947 – Ґідон Кремер, латвійський скрипаль і диригент.
1947 – Джузеппе Бертолуччі, італійський режисер, сценарист і продюсер.
1955 – Пітер Крістоферсон, англійський музикант. Учасник експериментального музичного проекту "Coil".
1956 – Анне Вескі, естонська співачка.
1971 – Розонда "Чилі" Томас, вокалістка американського ритм-н-блюзового тріо "TLC".
1978 – Каха Каладзе, грузинський футболіст, захисник "Мілану".
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Дата 27 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, — пише maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують святого рівноапостольного Кирила слов’янського. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на Кирила — до міцних морозів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак, Гарбіель, Онорина.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо за вікном гарна погода, то гряде невелике похолодання.
Міцний мороз – до спекотного літа.
Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
Синиці щебечуть голосно – до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не слід стригти волосся та нігті.
Не варто 27 лютого ходити до лікарів.
Наші предки вірили, що у цей день не слід займатися важкою працею.
Не бажано також ходити у гості сьогодні.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Міжнародний день полярного ведмедя.
425 – відкрито Константинопольський університет.
1593 – японські війська розбили китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані.
1594 – Генріх IV коронований королем Франції.
1870 – японський уряд затвердив державний прапор.
1883 – композитор Оскар Гаммерштайн запатентував першу машину, що скручує сигари.
1900 – засновано футбольний клуб "Баварія", один з найвідоміших та найсильніших клубів Німеччини та світу.
1918 – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
1919 – комісія Антанти провела зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою.
1932 – у складі УСРР створено Київську, Вінницьку, Дніпропетровську, Одеську й Харківську області.
1932 – англійський фізик Джеймс Чедвік відкрив нейтрон — нейтральну елементарну частку.
1933 – підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.
1939 – створено Спілку композиторів України.
1942 – масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.
1942 – початок битви в Яванському морі між Японією та США.
1944 – масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.
1952 – ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
1965 – відбувся перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 («Антей»), створеного в КБ О. К. Антонова (Київ).
1971 – альбом "Pearl" Дженіс Джоплін очолив чарт і перебував на вершині хіт-параду дев'ять тижнів.
1980 – тріумф Глорії Гейнор на "Греммі" – її хіт "I Will Survive" названий найкращим "диско-записом року".
1990 – Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.
2014 – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.
2015 – у Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишній віце-прем'єр уряду Росії Борис Нємцов.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛЮТОГО
272 – Костянтин Великий, римський імператор.
1807 – Генрі Лонгфелло, американський поет, автор "Пісні про Гайавата".
1831 – Микола Ґе, український живописець, художник-передвижник, майстер портретів, історичних і релігійних полотен
1863 – Хоакін Соролья і Бастіда, іспанський живописець.
1875 – Філатов Володимир Петрович, офтальмолог, хірург, винахідник, академік АН УРСР і АМН СРСР, засновник та перший директор Інституту очних хвороб і тканинної терапії НАМН України.
1887 – Нестеров Петро Миколайович, пілот-новатор, перший виконавець "петлі Нестерова", член Київського товариства повітроплавання.
1901 – Маріно Маріні, італійський скульптор, живописець і графік.
1902 – Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії.
1904 – Леонід Смілянський, український письменник, автор творів "Нова оселя", "Машиністи", "Периферія".
1913 – Ірвін Шоу, американський письменник, написав "Багатій, бідняк", "Молоді леви", "Жебрак, злодій".
1923 – Іван Терлецький, вояк УПА, політв'язень
1930 – Джоан Вудворд, американська кіноактриса, дружина Пола Ньюмена, лауреатка "Оскара" за фільм "Три обличчя Єви".
1932 – Елізабет Тейлор, американська акторка (двічі завойовувала "Оскар" і 8 разів виходила заміж і розлучалася).
1939 – Кензо, японський дизайнер, модельєр, парфумер.
1945 – Даніель Ольбрихський, польський актор.
1947 – Ґідон Кремер, латвійський скрипаль і диригент.
1947 – Джузеппе Бертолуччі, італійський режисер, сценарист і продюсер.
1955 – Пітер Крістоферсон, англійський музикант. Учасник експериментального музичного проекту "Coil".
1956 – Анне Вескі, естонська співачка.
1971 – Розонда "Чилі" Томас, вокалістка американського ритм-н-блюзового тріо "TLC".
1978 – Каха Каладзе, грузинський футболіст, захисник "Мілану".
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