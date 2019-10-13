Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей

В селі Білашів Ковельського району у пожежі загинули діти.Пожежа трапилась 27 лютого о 02:16, - пише ДСНС України у Волинській області.О 02:20 до місця виклику прибув перший підрозділ вогнеборців. Загалом на місці події були зосереджені сили трьох підрозділів – місцевих пожежних команд сіль Білашів та Любитів, а також рятувальники 4-ої ДПРЧ міста Ковеля.На момент прибуття пожежа сягнула даху й охопила увесь будинок. Сусіди повідомили, що у помешканні можуть перебувати двоє дітей. На гасіння пожежі рятувальники подали 3 пожежних водяних стволи, для локалізації пожежі знадобилось 55 хвилин.На жаль, на місці пожежі виявили у кімнаті двох тіла двох дітей – хлопчика 2014 р.н. та дівчинку 2017 р.н. Врятувати дітей уже не було змоги.Пожежу ліквідували о 04:40.Обставини загибелі дітей та причина пожежі встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок недоліків конструкції пічного опалення.