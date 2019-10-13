вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей

Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей
В селі Білашів Ковельського району у пожежі загинули діти.

Пожежа трапилась 27 лютого о 02:16, - пише ДСНС України у Волинській області.

О 02:20 до місця виклику прибув перший підрозділ вогнеборців. Загалом на місці події були зосереджені сили трьох підрозділів – місцевих пожежних команд сіль Білашів та Любитів, а також рятувальники 4-ої ДПРЧ міста Ковеля.

На момент прибуття пожежа сягнула даху й охопила увесь будинок. Сусіди повідомили, що у помешканні можуть перебувати двоє дітей. На гасіння пожежі рятувальники подали 3 пожежних водяних стволи, для локалізації пожежі знадобилось 55 хвилин.

На жаль, на місці пожежі виявили у кімнаті двох тіла двох дітей – хлопчика 2014 р.н. та дівчинку 2017 р.н. Врятувати дітей уже не було змоги.

Пожежу ліквідували о 04:40.

Обставини загибелі дітей та причина пожежі встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок недоліків конструкції пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яке свято 27 лютого та чому сьогодні не можна стригти волосся: традиції, прикмети, заборони
Сьогодні, 09:30
Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей
Сьогодні, 09:21
У Луцьку буде провулок Героїв УПА
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 08:54
На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО
13 жовтень, 2019, 14:21
На Волині діти підпалили будинок На Волині діти підпалили будинок
26 квітень, 2019, 10:04
Батькам постраждалих у пожежі дітей потрібна допомога Батькам постраждалих у пожежі дітей потрібна допомога
05 травень, 2018, 07:13
Дітям з Волині, які постраждали у пожежі, потрібна допомога Дітям з Волині, які постраждали у пожежі, потрібна допомога
04 травень, 2018, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке свято 27 лютого та чому сьогодні не можна стригти волосся: традиції, прикмети, заборони
Сьогодні, 09:30
 0
Трагедія на Волині: у пожежі загинули двоє дітей
Сьогодні, 09:21
 0
У Луцьку буде провулок Героїв УПА
Сьогодні, 09:11
 0
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 08:54
 0
На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8