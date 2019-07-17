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Заради порятунку 8-місячного хлопчика з Волині організовують благодійний ярмарок

Заради порятунку 8-місячного хлопчика з Волині організовують благодійний ярмарок
У Ківерцях відбудеться благодійний ярмарок для допомоги маленькому Максиму Грицишину.

Про це йдеться на сторінці ГО "Станція добра" у facebook.

Нагадаємо, шо хлопчику нещодавно виповнилося 9 місяців, проте він вже тривалий час вперебуває у стінах Волинського обласного дитячого медичного територіального об’єднання на інтенсивній терапії.

Лікарі поставили Максиму рідкісний діагноз – міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ст., гіперспленізм ІІст., хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія.

Тож дитині необхідно негайно зробити операцію з пересадки печінки, ціна якої понад мільйон гривень (1281012).

Щоб допомогти сім'ї хлопчика, волонтери та благодійники з Луцьку та ГО "Станція добра" спільно з Ківерцівською міською радою організовують "Благодійний ярмарок", який відбудеться 1 березня з 11:00 по 13:00 години, біля входу у ринок, що знаходиться на вулиці Соборності у місті Ківерці.

Під час ярмарку продаватимуть різноманітні кондитерські вироби та інші смаколики; іграшки, аксесуари; мило ручної роботи та ще багато цікавих речей.

Усі кошти від продаж підуть на лікування хлопчика.

Також можна допомогти перерахувавши будь-яку суму батькам, адже навіть маленький внесок наближає їх до мети. Номер карткового рахунка в АТ КБ «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна. Контакти батька: +380(95)5197052.

Стежити за перебігом збору та лікуванням можна на сторінці у facebook, яку створили, аби врятувати малюка: https://www.facebook.com/groups/890552744697518/

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Теги: допомога, гроші, лікування, дитина, Максим Грицишин
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