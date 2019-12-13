На Волині зникла дівчина-підліток

Подкіної Ольги Валеріївни, 12 червня 2003 року народження, жительки села Горямівка Ківерцівського району.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Неповнолітня вчора, 26 лютого, близько 17 години самовільно залишила навчальний заклад, що в селі Липляни Ківерцівського району та дотепер її місцезнаходження невідоме.



Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, очі темні, біля губи справа є шрам.



Була одягнена: безрукавка темно-синього кольору, темна кофта з капюшоном, спортивні штани з білими лампасами, зимові черевики спортивного стилю, чорна шапка.



Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування неповнолітньої, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: 099-75-44-324 або 102.



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