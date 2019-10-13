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Подробиці пожежі на Волині, у якій загинули двоє дітей. ФОТО

Подробиці пожежі на Волині, у якій загинули двоє дітей. ФОТО
Поліція встановлює обставини пожежі у котрій загинули двоє дітей.

Нагадаємо, що 27 лютого близько 2 години ночі у дерев’яному будинку 23-річної жительки села Білашів Ковельського району. Внаслідок пожежі загинуло двоє малолітніх дітей власниці будинку - 6-річний хлопчик і 2-річна дівчинка, - пише ГУНП у Волинській області.

Встановили, що матір на декілька хвилин залишила малолітніх дітей без нагляду, пішла до сусідів. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.

Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 та ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Подробиці пожежі на Волині, у якій загинули двоє дітей. ФОТО
Подробиці пожежі на Волині, у якій загинули двоє дітей. ФОТО
Подробиці пожежі на Волині, у якій загинули двоє дітей. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, діти
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