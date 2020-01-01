вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину, який купив «липові» документи на авто, призначили штраф

Волинянину, який купив «липові» документи на авто, призначили штраф
У Нововолинську працівники поліції зупини водія та виявили у нього підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З’ясувалося, що чоловік в Польщі купив автомобіль Volkswagen Passat і не маючи коштів на реєстрацію, водій вирішив замовити підроблений техпаспорт на сайті ОЛХ.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 24-го лютого, - пише Буг.

Під час досудового розслідуванням встановили, що 4-го квітня 2018-го року у Польщі по дорученню чоловік придбав автомобіль Volkswagen Passat. З метою користування ним на території Польщі та за її кордоном на термін один рік.

У подальшому, коли виникла необхідність у реєстрації автівки в базі даних МВС, то чоловік не маючи на це грошових коштів, вирішив придбати підроблені документи, які б він міг видавати за дійсні.

У кінці березня 2019-го року правопорушник на сайті ОЛХ знайшов повідомлення про виготовлення документів, зателефонувавши невідомому чоловікові здійснив замовлення на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після цього в Нововолинську невідомий чоловік за грошову винагороду передав правопорушнику свідоцтво, видане ВРЕР ДАІ м. Рівне ВДАІ УМВС України у Рівненській області.

22-го квітня 2019 року по вулиці Святого Володимира на вимогу співробітників поліції чоловік пред’явив вказаний документ, усвідомлюючи, що він є підробленим, тим самим використавши його.

Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою винуватість та не заперечував обставин вчинення інкримінованого йому злочину.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, призначив йому покарання у виді штрафу 850 гривень та скасував арешт на автомобіль Volkswagen Passat.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: документи, авто, суд, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині п'яний батько застрелив сина з рушниці
Сьогодні, 12:19
Волинянину, який купив «липові» документи на авто, призначили штраф
Сьогодні, 12:10
У Луцькому зоопарку через теплу зиму ведмеді не впадають у сплячку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
На Волині чоловік «погорів» на спробі дати хабар митникам
Сьогодні, 11:33
У Луцьку та в Маневичах викрили підпільні казино. ФОТО
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки
19 лютий, 11:07
На Волині судили німця, який побив колишнього чоловіка своєї коханої На Волині судили німця, який побив колишнього чоловіка своєї коханої
18 лютий, 20:38
Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет
17 лютий, 19:53
Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми
10 лютий, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині п'яний батько застрелив сина з рушниці
Сьогодні, 12:19
 0
Волинянину, який купив «липові» документи на авто, призначили штраф
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцькому зоопарку через теплу зиму ведмеді не впадають у сплячку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
На Волині чоловік «погорів» на спробі дати хабар митникам
Сьогодні, 11:33
 0
У Луцьку та в Маневичах викрили підпільні казино. ФОТО
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8