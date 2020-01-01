Волинянину, який купив «липові» документи на авто, призначили штраф





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 24-го лютого, - пише



Під час досудового розслідуванням встановили, що 4-го квітня 2018-го року у Польщі по дорученню чоловік придбав автомобіль Volkswagen Passat. З метою користування ним на території Польщі та за її кордоном на термін один рік.



У подальшому, коли виникла необхідність у реєстрації автівки в базі даних МВС, то чоловік не маючи на це грошових коштів, вирішив придбати підроблені документи, які б він міг видавати за дійсні.



У кінці березня 2019-го року правопорушник на сайті ОЛХ знайшов повідомлення про виготовлення документів, зателефонувавши невідомому чоловікові здійснив замовлення на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.



Після цього в Нововолинську невідомий чоловік за грошову винагороду передав правопорушнику свідоцтво, видане ВРЕР ДАІ м. Рівне ВДАІ УМВС України у Рівненській області.



22-го квітня 2019 року по вулиці Святого Володимира на вимогу співробітників поліції чоловік пред’явив вказаний документ, усвідомлюючи, що він є підробленим, тим самим використавши його.



Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).



Під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою винуватість та не заперечував обставин вчинення інкримінованого йому злочину.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, призначив йому покарання у виді штрафу 850 гривень та скасував арешт на автомобіль Volkswagen Passat.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську працівники поліції зупини водія та виявили у нього підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З’ясувалося, що чоловік в Польщі купив автомобіль Volkswagen Passat і не маючи коштів на реєстрацію, водій вирішив замовити підроблений техпаспорт на сайті ОЛХ.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 24-го лютого, - пише Буг Під час досудового розслідуванням встановили, що 4-го квітня 2018-го року у Польщі по дорученню чоловік придбав автомобіль Volkswagen Passat. З метою користування ним на території Польщі та за її кордоном на термін один рік.У подальшому, коли виникла необхідність у реєстрації автівки в базі даних МВС, то чоловік не маючи на це грошових коштів, вирішив придбати підроблені документи, які б він міг видавати за дійсні.У кінці березня 2019-го року правопорушник на сайті ОЛХ знайшов повідомлення про виготовлення документів, зателефонувавши невідомому чоловікові здійснив замовлення на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.Після цього в Нововолинську невідомий чоловік за грошову винагороду передав правопорушнику свідоцтво, видане ВРЕР ДАІ м. Рівне ВДАІ УМВС України у Рівненській області.22-го квітня 2019 року по вулиці Святого Володимира на вимогу співробітників поліції чоловік пред’явив вказаний документ, усвідомлюючи, що він є підробленим, тим самим використавши його.Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).Під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою винуватість та не заперечував обставин вчинення інкримінованого йому злочину.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, призначив йому покарання у виді штрафу 850 гривень та скасував арешт на автомобіль Volkswagen Passat.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію