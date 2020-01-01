У Ківерцівському районі вантажівка зіткнулась із Volkswagen: постраждав водій легковика

На автодорозі поблизу села Тростянець Ківерцівського району зіткнулися Volkswagen Passat та вантажівка ГАЗ-53. Водія легковика госпіталізували.Автопригода сталась 26 лютого по 19 годині, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом Volkswagen Passat перебував 26-річний житель Маневицького району. За кермом іншого транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію центральної районної лікарні.За фактом ДТП слідчі Ківерцівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.Поліція встановлює обставини ДТП.Нагадаємо, що у вівторок, 25 лютого, за фактом ДТП із потерпілим у Локачинському районі поліція розпочала кримінальне провадження.Поліція Волині закликає громадян бути пильними на дорогах та не порушувати Правил дорожнього руху, адже від цього залежить ваше життя та здоров’я.Сектор комунікації поліції Волинської області© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/dtp/za-faktom-dtp-z-postrazhdalim-u-kiverczivskomu-rajoni-policziya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya/