Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку

Мазурка Віталія Петровича, жителя села Шепель Луцького району. Пенсіонер перебував у Луцьку.



Зазначається, що протиправних дій відносно чоловіка не скоювали, його життю та здоров’ю загрози не має, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Нагадаємо, 25 лютого по 09 годині









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