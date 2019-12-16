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Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку

Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Поліція встановила місцезнаходження Мазурка Віталія Петровича, жителя села Шепель Луцького району. Пенсіонер перебував у Луцьку.

Зазначається, що протиправних дій відносно чоловіка не скоювали, його життю та здоров’ю загрози не має, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, 25 лютого по 09 годині пенсіонер поїхав у Луцьк та додому не повернувся.




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Теги: розшук, чоловік, пенсіонер
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