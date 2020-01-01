На «Ягодині» за добу температуру перевірили майже 4 тисячам подорожнім. ВІДЕО

За добу у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" перевірили температуру 3700 подорожнім, які в’їжджають в Україну.Понад 200-ті з них – іноземці, - розповіла речниця Луцького прикордонного загонуЗаходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу на кордоні з Польщею діють відучора.Водійкаже: два дні провів у Литві. Перш ніж дозволити в’їзд в Україну, чоловіку вимірюють температуру. Запроваджені заходи безпеки на кордоні, каже чоловік, підтримує."Я вважаю, що потрібно. Тому що, якщо не догледіти, то тоді можна і не зробити необхідних заходів, щоб потім це зупинити. Якщо його запустять, потім нічого не вдіяти. Так воно повинно бути, це захист населення", - розповів подорожуючий Дмитро Кропивницький.Наступний у черзі на в’їзд в Україну -Чоловік каже - почуває себе добре."З Германії ми. Як ви себе почуваєте: Отлічно. Вперше в Україні бачу, більше ніде не бачив таких заходів. Я думаю, все скрізь добре", розповідає Костянтин Проценко.Стан здоров’я водіїв на кордоні від ранку перевіряє помічник епідеміолога Любомльського відділу лабораторного центру. Каже: на пункті пропуску для температурного скринінгу подорожуючих мають два вимірювальні прилади. Працює у спецодязі."Захисний халат, рукавички, респіратор, маска, шапочка. Це термометр дистанційного вимірювання температури. Просимо людину, щоб витерла волосся і на відстані 0,5-1 сантиметра приставляємо і вимірюємо", - зазначає Анатолій Ключук.За добу, каже Анатолій Ключук, у пункті пропуску "Ягодин" людей з підвищеною температурою тіла не зафіксували. Якщо у лікаря чи військового фельдшера виникнуть сумніви щодо стану здоров’я подорожнього, його ізолюють у санітарній зоні. У цій кімнаті два дні тому вели прийом громадян. Нині її переобладнали в ізоляційну, для тих у кого медики запідозрять коронавірус, – каже речник Волинської митниці"Тут надають першу допомогу. Далі лікарі з швидкої допомоги, яка стоїть зовні, їх забирають і згідно алгоритму вже відвозять на подальше діагностування. Ця кімната розрахована на двох людей, але вона буде розширюватися, якщо будуть якісь прецеденти", - розповідає речник Волинської митниці Віталій Лопошук.Засобами захисту від вірусів забезпечені не лише медики, а й усі працівники пункті пропуску "Ягодин", – каже речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів."Всі прикордонники забезпечені стерильними одноразовими масками, рукавичками. На каналі руху на в’їзд в Україну всі працюють як прикордонники так і митники. Наразі конфліктних ситуацій не було. Люди з розуміння ставляться до цього. Самі розуміють, що це безпека нашої країни, людей які в ній проживають", - зауважила речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.Зі слів Оксани Петрів, скільки триватимуть такі заходи на кордоні наразі невідомо.