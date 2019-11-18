Три дні на парах, два – на роботі: у Луцьку запроваджують експеримент для студентів





Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час зустрічі керівництва навчального закладу з підприємцями, - пише



Представники університету розповіли бізнесменам про експеримент і ознайомили з проектом меморандуму, який надалі планують підписати з усіма охочими компаніями.



Бракує практики? Ходіть на роботу



«Коли ми вчились в університеті і нас запитували: «Чого вам не вистачає?», майже всі казали: «Замало практики». Зараз ситуація не змінилась», - зауважив ректор СНУ Анатолій Цьось.



З його слів, вирішити проблему може запровадження дуальної системи освіти. Вона дозволятиме студентам багато часу проводити на підприємствах, а не в навчальних аудиторіях.



Як це працюватиме



Професорка кафедри обліку та аудиту Ірина Садовська розповіла, що студенти економічного факультету з другого по п’ятий курс зможуть два дні на тиждень протягом чотирьох років навчання проводити на підприємстві. За планом, у понеділок, вівторок та середу вони вчитимуться у виші, а у четвер та п’ятницю – працюватимуть.



Для цього студент, виш та підприємство повинні підписати тристоронній договір та узгодити навчальний план. Місце роботи студент обиратиме самостійно, але він зобов’язаний буде чесно виконувати усі завдання керівника та дотримуватись графіку роботи.



«Головний принцип – безоплатність. Ви не зобов’язані оплачувати таку роботу студентів, хоч і маєте право», - зауважила викладачка.



З її слів, підприємці не муситимуть після закінчення навчання брати свого вихованця на постійну роботу, але шанси «виростити» собі працівника все ж великі.



«Також ми передбачили в угоді можливість стажування викладачів на підприємствах з виконанням робочих завдань, а натомість – навчання для працівників в університеті. Наприклад, про зміни в законодавстві у вашій сфері», - пояснила Ірина Садовська.



Що кажуть про це підприємці



Засновник компанії «Волинь-Зерно-Продукт» Євген Дудка розповів, що готовий брати на роботу студентів, але до них має низку вимог:



«Знання англійської – це без коментарів. Потрібно також мати базові знання з логіки, математики, здоровий глузд і бути нескаліченим атмосферою «Все є: батьки заплатили за навчання і купили машину».



«На жаль, за останні роки ми практично не брали на роботу випускників вишів. Натомість винаймали випускників технікумів і довчали їх в процесі роботи. Студентам же вишів слід пам’ятати – ми дуже дорого платимо за своїх топ-менеджерів, а це означає, що в Луцьку можна заробляти київські, а то й європейські зарплати, якщо «в тебе варить голова», - додав бізнесмен.



Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський також запевняє, що готовий брати на роботу студентів. Їм пропонуватимуть посади у сферах бухгалтерського обліку, управління проєктами, маркетингу та продажах.



«Перевага в тому, що на своє підприємство ми часто залучаємо зовнішніх спеціалістів, які впроваджують зміни, вдосконалюють процеси, навчають наших спеціалістів усьому, що сьогодні найбільш прогресивне і ефективне. Тому практика у нашій компанії буде без сумніву корисна для студентів», - переконаний очільник «Інвестора».



«Приміром, у нас є працівник, який прийшов на роботу студентом, а сьогодні, у свої 20 з лишком років, керує одним з наших пдприємств, яке виготовляє бруківку. Скажу чесно – такі люди дуже цінні і мають багато сильних сторін. Вони більш відкриті до нових знань, здорово амбітні, хочуть і вміють слухати, готові рости і розвиватися», - сказав Андрій Разумовський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки запроваджують освітній експеримент: студенти зможуть частину навчання проходити не у виші, а на підприємстві, опановуючи практичну сторону своєї майбутньої професії. Так, студенти факультету економіки та управління з другого по п’ятий курс зможуть два дні на тиждень проводити не у виші, а на обраному підприємстві.Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час зустрічі керівництва навчального закладу з підприємцями, - пише Перший Представники університету розповіли бізнесменам про експеримент і ознайомили з проектом меморандуму, який надалі планують підписати з усіма охочими компаніями.«Коли ми вчились в університеті і нас запитували: «Чого вам не вистачає?», майже всі казали: «Замало практики». Зараз ситуація не змінилась», - зауважив ректор СНУЗ його слів, вирішити проблему може запровадження дуальної системи освіти. Вона дозволятиме студентам багато часу проводити на підприємствах, а не в навчальних аудиторіях.Професорка кафедри обліку та аудитурозповіла, що студенти економічного факультету з другого по п’ятий курс зможуть два дні на тиждень протягом чотирьох років навчання проводити на підприємстві. За планом, у понеділок, вівторок та середу вони вчитимуться у виші, а у четвер та п’ятницю – працюватимуть.Для цього студент, виш та підприємство повинні підписати тристоронній договір та узгодити навчальний план. Місце роботи студент обиратиме самостійно, але він зобов’язаний буде чесно виконувати усі завдання керівника та дотримуватись графіку роботи.«Головний принцип – безоплатність. Ви не зобов’язані оплачувати таку роботу студентів, хоч і маєте право», - зауважила викладачка.З її слів, підприємці не муситимуть після закінчення навчання брати свого вихованця на постійну роботу, але шанси «виростити» собі працівника все ж великі.«Також ми передбачили в угоді можливість стажування викладачів на підприємствах з виконанням робочих завдань, а натомість – навчання для працівників в університеті. Наприклад, про зміни в законодавстві у вашій сфері», - пояснила Ірина Садовська.Засновник компанії «Волинь-Зерно-Продукт»розповів, що готовий брати на роботу студентів, але до них має низку вимог:«Знання англійської – це без коментарів. Потрібно також мати базові знання з логіки, математики, здоровий глузд і бути нескаліченим атмосферою «Все є: батьки заплатили за навчання і купили машину».«На жаль, за останні роки ми практично не брали на роботу випускників вишів. Натомість винаймали випускників технікумів і довчали їх в процесі роботи. Студентам же вишів слід пам’ятати – ми дуже дорого платимо за своїх топ-менеджерів, а це означає, що в Луцьку можна заробляти київські, а то й європейські зарплати, якщо «в тебе варить голова», - додав бізнесмен.Директор будівельної компанії «Інвестор»також запевняє, що готовий брати на роботу студентів. Їм пропонуватимуть посади у сферах бухгалтерського обліку, управління проєктами, маркетингу та продажах.«Перевага в тому, що на своє підприємство ми часто залучаємо зовнішніх спеціалістів, які впроваджують зміни, вдосконалюють процеси, навчають наших спеціалістів усьому, що сьогодні найбільш прогресивне і ефективне. Тому практика у нашій компанії буде без сумніву корисна для студентів», - переконаний очільник «Інвестора».«Приміром, у нас є працівник, який прийшов на роботу студентом, а сьогодні, у свої 20 з лишком років, керує одним з наших пдприємств, яке виготовляє бруківку. Скажу чесно – такі люди дуже цінні і мають багато сильних сторін. Вони більш відкриті до нових знань, здорово амбітні, хочуть і вміють слухати, готові рости і розвиватися», - сказав Андрій Разумовський.

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