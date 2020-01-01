У «Figli Migli» проводитимуть зиму танцями та розвагами*
Сьогодні, 11:10
У дитячому розважальному центрі Figli Migli відбудеться грандіозна вечірка «Good bye, зима!».
Про це повідомили в адміністрації закладу.
«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у Figli Migli. Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.
У програмі вечірки «Good bye, зима!»:
- дискотека з діджеєм;
- веселощі з аніматорами;
- безлімітні розваги в ігровій зоні;
- "море" конфетті та подарунки.
Для дітей віком від 7 років.
Коли: 29 лютого, 17:00.
Ціна: 150 грривень, квитки у касі «Figli Migli».
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.
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Про це повідомили в адміністрації закладу.
«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у Figli Migli. Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.
У програмі вечірки «Good bye, зима!»:
- дискотека з діджеєм;
- веселощі з аніматорами;
- безлімітні розваги в ігровій зоні;
- "море" конфетті та подарунки.
Для дітей віком від 7 років.
Коли: 29 лютого, 17:00.
Ціна: 150 грривень, квитки у касі «Figli Migli».
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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