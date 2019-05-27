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МЗС підтвердило госпіталізацію українки в Італії через коронавірус

МЗС підтвердило госпіталізацію українки в Італії через коронавірус
Громадянка України, у якої напередодні підтвердили коронавірусну інфекцію, перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі. Стан її - не критичний, родичів жінки, яких вона відвідувала, перевели на карантин.

Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"У Неаполі два випадки підтверджено на інфекцію. Одна з двох - українка, 26 років, працює на півночі в Кремоні, приїхала на південь. Провідувала батьків в Чіленто у (провінції – ред.) Салерно, позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою "Спаланцані" в Римі", - повідомив Погорельцев.

З його слів, наразі українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її "стан не критичний".

"Родичі, яких вона провідувала, на карантині. Генеральне Консульство України в Неаполі у контакті з місцевим штабом", - додав очільник ДКС.

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Теги: українка, Італія, МЗС
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