МЗС підтвердило госпіталізацію українки в Італії через коронавірус





Про це Сергій Погорельцев.



"У Неаполі два випадки підтверджено на інфекцію. Одна з двох - українка, 26 років, працює на півночі в Кремоні, приїхала на південь. Провідувала батьків в Чіленто у (провінції – ред.) Салерно, позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою "Спаланцані" в Римі", - повідомив Погорельцев.



З його слів, наразі українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її "стан не критичний".



"Родичі, яких вона провідувала, на карантині. Генеральне Консульство України в Неаполі у контакті з місцевим штабом", - додав очільник ДКС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянка України, у якої напередодні підтвердили коронавірусну інфекцію, перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі. Стан її - не критичний, родичів жінки, яких вона відвідувала, перевели на карантин.Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України"У Неаполі два випадки підтверджено на інфекцію. Одна з двох - українка, 26 років, працює на півночі в Кремоні, приїхала на південь. Провідувала батьків в Чіленто у (провінції – ред.) Салерно, позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою "Спаланцані" в Римі", - повідомив Погорельцев.З його слів, наразі українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її "стан не критичний"."Родичі, яких вона провідувала, на карантині. Генеральне Консульство України в Неаполі у контакті з місцевим штабом", - додав очільник ДКС.

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