У Луцьку та в Маневичах викрили підпільні казино. ФОТО





Так, прокурори спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ, Управління СБУ в області та Маневицького райвідділу поліції у Маневичах та в Луцьку 26 лютого 2020 року припинили діяльність нелегальних гральних закладів, - інформує



У порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам там надавали доступ через мережу інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.



У ході огляду у закладах виявили та вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор, вартістю близько 1 мільйон гривень та чорнові записи адміністраторів клубу.



Щодо одного гравця, який перебував у підпільному казино, склали адміністративний протокол за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих азартних іграх).



Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.



Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

Довідково: згідно санкції ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому, обладнання, яке використовується для організації грального бізнесу, гроші, цінності, здобуті в результаті такої протиправної діяльності підлягають спеціальній конфіскації в порядку ст. ст. 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України за вироком суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині припинили діяльність підпільних казино та вилучили обладнання вартістю близько мільйона гривень.Так, прокурори спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ, Управління СБУ в області та Маневицького райвідділу поліції у Маневичах та вдіяльність нелегальних гральних закладів, - інформує пресслужба прокуратури у Волинській області. У порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам там надавали доступ через мережу інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.У ході огляду у закладах виявили та вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор, вартістю близько 1 мільйон гривень та чорнові записи адміністраторів клубу.Щодо одного гравця, який перебував у підпільному казино, склали адміністративний протокол за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих азартних іграх).Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.Довідково: згідно санкції ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому, обладнання, яке використовується для організації грального бізнесу, гроші, цінності, здобуті в результаті такої протиправної діяльності підлягають спеціальній конфіскації в порядку ст. ст. 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України за вироком суду.

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