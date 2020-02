Зимово-весняне перезавантаження: добірка найцікавіших подій у Луцьку: 28 лютого – 1 березня

Попереду – перші весняні вихідні, а Луцьк нарешті притрусило сніжком... Зима вирішила затриматися ще на трохи, тож є можливість знайти собі відповідне заняття на вихідні – розслабитися з друзями у крутій атмосфері, посидіти з родиною в кіно, чи прогулятися культурними подіями міста. Організатори заходів у Луцьку подбали про те, аби в останні зимові та перші весняні вихідні було чим зайнятися та кожен знайшов собі подію до смаку.пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ДрамтеатрКоли: 19:00Що обіцяють: Концерт Бумбокс в Луцьку відбудеться 28 лютого 2020 р, 19:00, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка.Бумбокс. Таємний код: Рубікон. Дуже скоро відбудеться концерт групи Бумбокс у рамках наймасштабнішого всеукраїнського туру на підтримку альбому «Таємний код». Ця платівка складається з двох частин і більш як 11-ти пісень. Диск записувався у трьох країнах: США, Україна, Франція. Під час роботи над альбомом гурт залишило двійко музикантів — басист і гітарист. Цей альбом вартий того, щоб почути його в живу. Концерт презентація нового альбому !!! Гурт Бумбокс більше 15-ти років тішить своїх прихильників потужними піснями. За цей час музиканти стали ще глибше і майстерніше, а енергетика пісень ще більше зросла. Чого варті лише перші три пісні з нового альбому, які вже потрапили у ротацію: «Твій на 100%», «Безодня» і «Таємний код: Рубікон». А що ж буде далі? Далі буде ще крутіше! Переконаємось у цьому разом під час концерту Бумбокс. Організатор події: Івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ZAVIDEКоли: 20:00Що обіцяють: sVояk запрошує усіх шанувальників української музики на презентацію свого першого альбому під назвою «СТАТУС».До альбому увійшли такі компазиції, як: «Статус», «Наш бат», «Сумні мотиви», «Тепліше», «Край світу», «Один із 93-х», «Позитив» (за участю виконавця Yaryy Klots), «Душі», «Облітаючи світ» (за участю виконавця Yaryy Klots), «Хто буде поруч». Також sVояk виконає декілька нових пісень, які активно набирають популярність. Презентацію альбому підримають музичним супроводом DMC Salvador та реп-співак Chekalov. Вхід - 50 грн.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 20:00Що обіцяють: Учасники The Royal City cover band представляють акустичну програму - Віталій Дячук (фортепіано) та Дарина Гребенко (вокал) обіцяють вечір найатмосфернішої музики.Відомі джазові хіти та несподівані кавери, затишне коло поціновувачів музики, що торкається душі та келих улюбленого вина - формула яскравого завершення зими в Цитра! Вхід 50 грнДеталі на барі 050-8802-555. вул. Богдана Хмельницького, 1б.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Коли: 18:00Що обіцяють: Запрошують дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власних іграшок улюблених героїв з мультфільма. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за тел/viber 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 20:00Що обіцяють: Iм'я Макс Таврічеський серед українських поцінувачів якісної та безкомпромісної музики вже більше ніж 20 років пов'язують із блюзом. І це не випадково, адже окрім концертних турів людини-оркестра Україною та Європою, він організовує єдиний у країні фестиваль блюзу, найстаріші київські блюз джеми, українські тури американських та європейських майстрів жанру.Саме він відкривав концерти Гая Девіса (Guy Davis), Джона Неметта (John Nemeth), грав у спільних проектах з Кітом Данном (Keith Dunn), Біг Крік Слімом (Big Creek Slim), Робертом Лайтхаузом (Robert Lighthouse), Деніелом Жанрено (Daniel Jeanrenaud), Уиллом Джейкобзом (Will Jacobs),Шаной Уотерстаун(Shanna Waterstown) та усіма відомими представниками української блюзової сцени, серед яких Ivan Blues, групи Друге Дихання та Night Block.Відомо, що Макс може адаптувати до блюзу будь-яку пісню зі свого доробку, що складається з більш ніж 400 композицій. На його концертах можна почути блюзові версії пісень The Doors, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Chris Rea, Dire Straits ,навіть Ozzy Osbourne та також звичайно класику блюзу 30-90рр. ХХ ст. та авторські пісні англійською. Грає він одночасно на гітарі, тамбурині, губних гармоніках та співає.Вхід: 100 грн. Деталі по телефону 050-8802-555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: МайданКоли: 20:00Що обіцяють: Останній зимовий вечір суботи цього року пропонують провести разом із гуртом «In ROCK», який гратиме класику року в майдані для усіх любителів такого жанру. Вхід 30 грн. Організатори переконують, що ті, хто люблять справжній живий рок не пошкодують.Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Центр альтернативної освіти «Вільний простір». Декабристів, 25Коли: 13:00Що обіцяють: Центр альтернативної освіти «Вільний простір» запрошує на майстер - клас з виготовлення аромасвічки з медової вощини, наповненої лікарськими травами та аромамаслами.У ході майстер - класу ви будете мати можливість виготовити своїми руками свічку з натуральної вощини , яка слугуватиме незамінним помічником у боротьбі з вірусними захворюваннями, адже свічка має у собі лікувальний ефект. Користь таких свічок очевидна, усі матеріали екологічно чисті.Такий майстер - клас доступний як для дітей, так і дорослих. У результаті, кожен учасник матиме власноруч виготовлену декоровану помічницю.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: «Вільний простір»Коли: 16:00Що обіцяють: Безглютенове печиво, оздоблене справжнім шоколадом, горішками та сухофруктами та 5 шоколадних цукерок виготовлятимуть на майстер-класі у «Вільному просторі».«Пальчики у шоколаді та незабутні емоції гарантовані», – пишуть організатори . Ціна - 150 грн.Реєстрація: 095-75-189-57.Подія:Тип заходу:Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, ЛуцькКоли: 12:00Що обіцяють: 1 березня театральна майстерня «ДогориДриґом» продовжує відзначати своє 3-річчя прем'єрами.1 березня о 12:00 найменші студійці разом із наставниками Павлом Порицьким та Юлією Варченко запрошують на виставу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «У пошуках героя» (за мотивами п‘єси Тетяни Киценко). Із дітьми трапляється неймовірна пригода – за умовами квесту вони мусять знайти справжнього героя для порятунку їхнього міста. Й коли і книжкові герої, й герої мультфільмів виявляються безсилими і здається, що все пропало, рятівник знаходиться... Прийдіть, щоб дізнатися хто це.А 1 березня о 16:00 на сцену «Гармидер ангар-stage» вийдуть найстарші студійці, які минулоріч вразили виставою «Кульбабове вино». Їх нова вистава «Марвін», за п'єсою сучасної польської авторки Марти Гусньовської, створена Русланою Порицькою у тандемі з пластиографом Юлією Варченко у форматі театральної гри. «Марвін» смілива, іронічна та зворушлива історія про динозавра, який чекає що от-от має вимерти... Ця історія про наші страхи, про невміння жити «тут і тепер» і здійснювати мрії. «Марвіна» обов'язково потрібно подивитися, щоб надихнутися жити на повну!Вхід на усі вистави — благодійний внесок.Фільм:Жанр: Жахи, фантастика, трилерМісце: «Premier City»Початок: 14:35; 18:15; 20:40; 22:50Про що фільм: Коли відносини з багатим і геніальним вченим обертаються суцільним насильством і агресією, Сесілія Касс збігає під покровом ночі. Ховатися їй допомагають сестра, друг дитинства і його дочка-підліток. Незабаром колишній бойфренд Сесілії здійснює самогубство і залишає їй у спадок чималу частку свого величезного стану. Однак дівчина підозрює, що її колишній інсценував свою смерть і насправді все ще живий. Зіткнувшись з низкою моторошних і смертельно небезпечних пригод, Сесілія поступово починає сходити з розуму, відчайдушно намагаючись довести, що її переслідує хтось невидимий.Фільм:Жанр: Драма, воєннийМісце: «Premier City»Початок: 12:10; 17:00; 20:00Про що фільм: Ця історія сталася в лютому 2014 року, не райдужні часи в історії нашої країни. Головні персонажі - звичайні сільські хлопці Лев і Мишка, які за волею долі потрапили на службу мінного тральщика Військово-морських сил України "Черкаси". Судно стоїть біля Кримського півострова разом з іншими українськими судами в порту озера Доунзлав. Після подій на Майдані Незалежності в Києві "Черкаси" виявляється заблокованим через затоплених інших судів. Наші кораблі один за одним переходять на сторону ворога, але тільки не "Черкаси". Весь екіпаж стоїть на захисті своєї честі, на захисті своєї батьківщини, від ворога, який почав окупувати нашу країну частину за частиною.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 14:00; 19:00; 21:10; 23:10Про що фільм: Майлз в дитинстві мріяв стати справжнім героєм. Ну знаєте, рятувати людей неймовірними способами, щоб у нього ще якісь суперсили були - літати, наприклад. Але ось хлопчик виріс, і став ніким. Могло бути, звичайно ж, і гірше, але і хорошого в цьому мало. Гаразд, Майлз не зовсім "ніхто", він розробляє відеоігри. І жив би собі хлопець нудним життям, якби одна банда SKIZM не увірвалася до його будинку і не зробила його учасником реальної гри на виживання. У Майлза є завдання - за 24 години вбити Нікс, яка зараз знаходиться нагорі списку найнебезпечніших вбивць цієї гри. Як з цим може впоратися хлопець, який з дому виходить у свята і всього боїться? Він сам не знає відповідь на це питання, але поспостерігати буде цікаво.Фільм:Жанр: МультфільмМісце: «Premier City»Початок: 16:10Про що фільм: Молода дівчинка опосум Керрі найбільше мріє зустріти Різдво зі снігом... Адже саме це створює справжній дух свята, затишну атмосферу і непередаваний дитячий захват. Благо, поруч є Дерево, яке вміє виконувати бажання. Потрібно тільки знайти квітку і проговорити те, чого ти хочеш. Все дуже просто, але щось пішло не так - то чи Керрі неправильно сформулювала своє бажання, чи то трапився якийсь збій. Як би там не було, все навколо замерзло, а саме Дерево виявилося при смерті. Керрі тепер повинна будь-що-будь виправити те, що сама наробила. Місто потребує порятунку, а перешкодами для дівчинки будуть дикі звірі і інші небезпеки. Але найбільше їй заважатиме власна невпевненість, яку потрібно обов'язково перебороти.Фільм:Жанр: Трилер, драма, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 21:00Про що фільм: Кінець 60-х. Красуня Джин Сіберг, улюблениця французької нової хвилі, повертається в Лос-Анжелес. Від пропозицій нових ролей немає відбою, вона - нова ікона Голівуду. Але раптовий запаморочливий роман з лідером партії Чорні пантери роблять Джин мішенню спецслужб. Цілодобове стеження ФБР і провокації загрожують зруйнувати не тільки її кар'єру, але і життя.