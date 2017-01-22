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У Луцькому зоопарку через теплу зиму ведмеді не впадають у сплячку. ВІДЕО

У Луцькому зоопарку через теплу зиму ведмеді не впадають у сплячку. ВІДЕО
Тепла зима внесла свої корективи й у життя тварин. Зокрема, ведмеді у Луцькому не впадали у сплячку. Більшість часу вони на прогулянці.

Директорка зоопарку Людмила Денисенко розповідає, що барлоги на зиму, як і годиться готували. Та й самі тварини накопичували жир, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

"Зважаючи на плюсову температуру і на сонячні дні, у тварин завжди є вибір: чи залишатися у барлозі, чи виходити на прогулянку. Молодші ведмеді однозначно вибирають прогулянки", - розповідає Людмила Денисенко.

Найстарша пара ведмедів, яким уже 28 та 30 років, відповідно до давньої звички таки впали у сплячку. Хоч вона й не така міцна як у холодні зими.

У сплячку тварини впадають тому, що взимку просто знайти їжу вкрай важко. Так як у зоопарку ведмедям завше є, що їсти й пити, вони звикають до таких умов. Тому відсутність тривалого зимового сну для них – не проблема.

Теплі дні лише на користь приматам. Адже в холодну пору вони зазвичай перебувають у зимових приміщеннях. Прогулянки можливі хіба в кінці березня.

Втім цьогоріч мавпочки можуть до схочу бути на вигульних майданчиках, незалежно від календарного місяця.


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Теги: ведмеді, сплячка, зима, зоопарк
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