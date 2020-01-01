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Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО

Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
У Луцьку відбувся третій щорічний “Стрітенський бал” за участю людей з інвалідністю.

Захід пройшов 26 лютого в приміщенні Passage interdit centre, - інформує пресслужба Луцькради.

На танцювальному паркеті свої витончені па демонстрували вихованці громадських організацій “Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектру “Янголята”, “Батьки дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку”, “Повір у себе” та Центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».

Привітати учасників свята музики та танцю завітала заступник міського голови Ірина Чебелюк. Вона зазначила, що це неймовірний день та неймовірне свято.

“Луцька міська рада завжди підтримує особливих діток та особливих людей. Надзвичайно важливо, що ми маємо можливість зібрати вас разом та подарувати миті щастя, радості, благополуччя. Я знаю, що ваші очі завжди світяться радістю та добром, а сьогодні нехай вони будуть в рази щасливішими” - зауважила заступник міського голови, звертаючись до учасників балу.

Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО
Люди з інвалідністю вальсували на «Стрітенському балу» у Луцьку. ФОТО

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Теги: Стрітенський бал, Луцьк
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