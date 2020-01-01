Помер 98-річний ветеран війни з Волині

Василь Мельничук.



Про це повідомляє Волинська обласна організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, пишуть "В



Василь Тихонович брав участь у визволенні міст Бреста, Вільнюса, Кенінгсберга, розгромі Квантунської армії Японії, нагороджений за мужність і відвагу орденом Слави ІІІ ступеня, медалями «За відвагу», «За перемогу над Німеччиною», «За перемогу над Японією» та іншими багатьма орденами та медалями, багаторічний член президії організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким померлого.

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