На Волині довгожительку із 90-річним ювілеєм вітав ансамбль
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25 лютого жителька села Струмівка Луцького району Антоніна Котік відзначила поважний ювілей – 90-річчя.
У селі ювілярку знають, як дуже добру та надзвичайно працьовиту людину. І сьогодні старенька, будучи в такому поважному віці, сама чистесенько свій город виполює, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Зазначаться, що жінка прожила важке і нелегке життя. Розрадою їй у ювілейний день народження став музичний дарунок. За святковим столом довгожительку привітав ансамбль української пісні «Яворина» з села Підгайці.
Котік Антоніні Євдокимівні з нагоди 90-річчя рішенням Підгайцівської сільської ради виділили матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.
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У селі ювілярку знають, як дуже добру та надзвичайно працьовиту людину. І сьогодні старенька, будучи в такому поважному віці, сама чистесенько свій город виполює, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Зазначаться, що жінка прожила важке і нелегке життя. Розрадою їй у ювілейний день народження став музичний дарунок. За святковим столом довгожительку привітав ансамбль української пісні «Яворина» з села Підгайці.
Котік Антоніні Євдокимівні з нагоди 90-річчя рішенням Підгайцівської сільської ради виділили матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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