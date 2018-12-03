вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині довгожительку із 90-річним ювілеєм вітав ансамбль

На Волині довгожительку із 90-річним ювілеєм вітав ансамбль
25 лютого жителька села Струмівка Луцького району Антоніна Котік відзначила поважний ювілей – 90-річчя.

У селі ювілярку знають, як дуже добру та надзвичайно працьовиту людину. І сьогодні старенька, будучи в такому поважному віці, сама чистесенько свій город виполює, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.

Зазначаться, що жінка прожила важке і нелегке життя. Розрадою їй у ювілейний день народження став музичний дарунок. За святковим столом довгожительку привітав ансамбль української пісні «Яворина» з села Підгайці.

Котік Антоніні Євдокимівні з нагоди 90-річчя рішенням Підгайцівської сільської ради виділили матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянка, ювілей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
Сьогодні, 13:55
На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 13:31
На Волині довгожительку із 90-річним ювілеєм вітав ансамбль
Сьогодні, 13:10
Коронавірус проник вже до Польщі
Сьогодні, 12:58
Помер 98-річний ветеран війни з Волині
Сьогодні, 12:48
Схожі новини
Волинянка відзначила 90-річний ювілей Волинянка відзначила 90-річний ювілей
18 лютий, 18:30
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
03 грудень, 2018, 16:15
Волинянка відзначила 105-річний ювілей Волинянка відзначила 105-річний ювілей
29 листопад, 2018, 10:31
Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
16 листопад, 2018, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині депутат сільради проголосував за виділення собі та дружині землі
Сьогодні, 14:02
 0
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
Сьогодні, 13:55
 0
На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 13:31
 0
На Волині довгожительку із 90-річним ювілеєм вітав ансамбль
Сьогодні, 13:10
 0
Коронавірус проник вже до Польщі
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8