На Волині довгожительку із 90-річним ювілеєм вітав ансамбль

25 лютого жителька села Струмівка Луцького районувідзначила поважний ювілей – 90-річчя.У селі ювілярку знають, як дуже добру та надзвичайно працьовиту людину. І сьогодні старенька, будучи в такому поважному віці, сама чистесенько свій город виполює, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.Зазначаться, що жінка прожила важке і нелегке життя. Розрадою їй у ювілейний день народження став музичний дарунок. За святковим столом довгожительку привітав ансамбль української пісні «Яворина» з села Підгайці.Котік Антоніні Євдокимівні з нагоди 90-річчя рішенням Підгайцівської сільської ради виділили матеріальну допомогу в сумі 1000 гривень.