Коронавірус проник вже до Польщі





Про це повідомляє



Зазначається, 25-річна жінка провела місяць в Таїланді. Вона повернуласся до Лодзя ще 22 лютого і в неї було погане самопочуття. Видання пише, що перше тестування на коронавірус дало позитивний результат, інфіковану жінку діагностують.



Таким чином це вже друга держава-сусід України, де знайшли інфікованих коронавірусом громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Лодзь 27 лютого зафіксували перший в країні випадок інфікування коронавірусом з Китаю.Про це повідомляє ТСН з посиланням на Express Ilustrowany.Зазначається, 25-річна жінка провела місяць в Таїланді. Вона повернуласся до Лодзя ще 22 лютого і в неї було погане самопочуття. Видання пише, що перше тестування на коронавірус дало позитивний результат, інфіковану жінку діагностують.Таким чином це вже друга держава-сусід України, де знайшли інфікованих коронавірусом громадян.

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