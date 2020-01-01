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Коронавірус проник вже до Польщі

Коронавірус проник вже до Польщі
У польському місті Лодзь 27 лютого зафіксували перший в країні випадок інфікування коронавірусом з Китаю. 

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Express Ilustrowany.

Зазначається, 25-річна жінка провела місяць в Таїланді. Вона повернуласся до Лодзя ще 22 лютого і в неї було погане самопочуття. Видання пише, що перше тестування на коронавірус дало позитивний результат, інфіковану жінку діагностують.

Таким чином це вже друга держава-сусід України, де знайшли інфікованих коронавірусом громадян.


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Теги: коронавірус, Польща
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