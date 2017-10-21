На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» у селі Привільне Рівненської області сталася аварія за участі військового автобуса та легковика.Автопригода трапилась 26 лютого близько 14 години, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, житель села Смига Дубенського району, зіткнувся із автобусом I-VAN під керуванням 58-річного дубенчанина, який виконував маневр розвороту у відведеному для цього місці.Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка легковика. У кермувальника медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, травму хребта. У 34-річної жительки Смиги — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осаднення та забої. Потерпілих госпіталізували до лікарні.Водій та понад десять пасажирів автобуса у автопригоді не травмувалися.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Водій автобуса за результатами освідування був тверезий, у водія легковика відібрали кров.