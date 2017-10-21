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На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО

На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» у селі Привільне Рівненської області сталася аварія за участі військового автобуса та легковика.

Автопригода трапилась 26 лютого близько 14 години, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, житель села Смига Дубенського району, зіткнувся із автобусом I-VAN під керуванням 58-річного дубенчанина, який виконував маневр розвороту у відведеному для цього місці.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка легковика. У кермувальника медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, травму хребта. У 34-річної жительки Смиги — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осаднення та забої. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Водій та понад десять пасажирів автобуса у автопригоді не травмувалися.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водій автобуса за результатами освідування був тверезий, у водія легковика відібрали кров.

На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО


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Теги: аварія, Рівненщина, автобус
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