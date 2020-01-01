У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів





Так, 14-го листопада 2019-го року, система електронного голосування дала збій, тоді міська влада прийняла рішення закупити нову систему для голосування, - пише



Вартість системи склала 100 тисяч гривень, у 120 тисяч гривень обійшлося програмне забезпечення.



Депутати будуть голосувати та користуватися планшетами, замість друкованих проєктів рішень. Всі документи обранці громади можуть бачити в онлайн режимі на екрані гаджету.



У міськраді сподіваються, що голосування в електронному режимі дозволить зменшити паперовий документообіг, спростити процедуру та забезпечити прозорість.



Планшети не мають доступу до інтернету, а для реєстрації в системі у кожного депутата є персональний логін та пароль. Підсумки голосування виводяться на центральне табло.



Недоліком системи можна назвати те, що не всім депутатам одразу вдається легко освоїти особливості роботи з сенсорним планшетом. Міський голова зазначив, що це питання часу і потрібно звикнути до нової системи підрахунку голосів.



На випадок технічних проблем на сесії передбачили можливість голосування в “ручному режимі”



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-го лютого на сесії Нововолинської міської ради депутати голосували за допомогою планшетів. Вартість нової системи склала 220 тисяч гривень.Так, 14-го листопада 2019-го року, система електронного голосування дала збій, тоді міська влада прийняла рішення закупити нову систему для голосування, - пише Буг Вартість системи склала 100 тисяч гривень, у 120 тисяч гривень обійшлося програмне забезпечення.Депутати будуть голосувати та користуватися планшетами, замість друкованих проєктів рішень. Всі документи обранці громади можуть бачити в онлайн режимі на екрані гаджету.У міськраді сподіваються, що голосування в електронному режимі дозволить зменшити паперовий документообіг, спростити процедуру та забезпечити прозорість.Планшети не мають доступу до інтернету, а для реєстрації в системі у кожного депутата є персональний логін та пароль. Підсумки голосування виводяться на центральне табло.Недоліком системи можна назвати те, що не всім депутатам одразу вдається легко освоїти особливості роботи з сенсорним планшетом. Міський голова зазначив, що це питання часу і потрібно звикнути до нової системи підрахунку голосів.На випадок технічних проблем на сесії передбачили можливість голосування в “ручному режимі”

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