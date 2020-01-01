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У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів

У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
27-го лютого на сесії Нововолинської міської ради депутати голосували за допомогою планшетів. Вартість нової системи склала 220 тисяч гривень.

Так, 14-го листопада 2019-го року, система електронного голосування дала збій, тоді міська влада прийняла рішення закупити нову систему для голосування, - пише Буг.

Вартість системи склала 100 тисяч гривень, у 120 тисяч гривень обійшлося програмне забезпечення.

Депутати будуть голосувати та користуватися планшетами, замість друкованих проєктів рішень. Всі документи обранці громади можуть бачити в онлайн режимі на екрані гаджету.

У міськраді сподіваються, що голосування в електронному режимі дозволить зменшити паперовий документообіг, спростити процедуру та забезпечити прозорість.

Планшети не мають доступу до інтернету, а для реєстрації в системі у кожного депутата є персональний логін та пароль. Підсумки голосування виводяться на центральне табло.

Недоліком системи можна назвати те, що не всім депутатам одразу вдається легко освоїти особливості роботи з сенсорним планшетом. Міський голова зазначив, що це питання часу і потрібно звикнути до нової системи підрахунку голосів.

На випадок технічних проблем на сесії передбачили можливість голосування в “ручному режимі”
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів

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Теги: Нововолинськ, міськрада, планшети
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