На Волині депутат сільради проголосував за виділення собі та дружині землі
Сьогодні, 14:02
Депутат Затурцівської сільської ради та його дружина повернуть у власність громади незаконно набуті земельні ділянки вартістю 1,8 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Прокурори з'ясували, що рішення сільської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок загальною площею 2 га в селі Вілька-Садівська Локачинського району у власність депутату сільської ради та його дружині прийнято у вересні 2016 року за участі самого обранця громади, який не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів та голосував "за".
За неповідомлення про наявність та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів його у вересні 2017 року притягнули до адміністративної відповідальності.
Тепер же прокурори в суді домоглися скасування незаконного рішення сільради та повернення земельних ділянок у власність територіальної громади.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Прокурори з'ясували, що рішення сільської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок загальною площею 2 га в селі Вілька-Садівська Локачинського району у власність депутату сільської ради та його дружині прийнято у вересні 2016 року за участі самого обранця громади, який не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів та голосував "за".
За неповідомлення про наявність та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів його у вересні 2017 року притягнули до адміністративної відповідальності.
Тепер же прокурори в суді домоглися скасування незаконного рішення сільради та повернення земельних ділянок у власність територіальної громади.
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Коментарі 1
Люди ,перестаньте вибирати злодіів депутатами ,чи вам зовсім пофіг ,шо вас обкрадають .
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