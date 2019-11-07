На Волині депутат сільради проголосував за виділення собі та дружині землі





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Прокурори з'ясували, що рішення сільської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок загальною площею 2 га в селі Вілька-Садівська Локачинського району у власність депутату сільської ради та його дружині прийнято у вересні 2016 року за участі самого обранця громади, який не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів та голосував "за".



За неповідомлення про наявність та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів його у вересні 2017 року притягнули до адміністративної відповідальності.



Тепер же прокурори в суді домоглися скасування незаконного рішення сільради та повернення земельних ділянок у власність територіальної громади.

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