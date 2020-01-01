Волинський репер-атовець записав перший свій альбом

Микола Габдулхаков, за плечима якого нелегкі місяці війни, презентує свій перший альбом із україномовним контентом під назвою «Статус».



Про це



Презентація музичного альбому відбудеться у п’ятницю, 28 лютого, о 20:00 в клубі «ZAVIDE», що на проспекті Соборності, 14а в Луцьку.



До альбому увійшли такі композиції, як: «Статус», «Наш бат», «Сумні мотиви», «Тепліше», «Край світу», «Один із 93-х», «Позитив» (за участю виконавця Yaryy Klots), «Душі», «Облітаючи світ» (за участю виконавця Yaryy Klots), «Хто буде поруч». Також sVояk виконає декілька нових пісень, які активно набирають популярність.



Презентацію альбому підтримають музичним супроводом DMC Salvador та реп-співак Chekalov.



Нагадаємо, Габдулхаков на фронт пішов добровільно. У вільний від служби час

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Репер-доброволець на псевдо «Абдула», за плечима якого нелегкі місяці війни, презентує свій перший альбом із україномовним контентом під назвою «Статус».Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив сам музикант, який представляє свою творчість під сценічним іменем sVояk.Презентація музичного альбому відбудеться у п’ятницю, 28 лютого, о 20:00 в клубі «ZAVIDE», що на проспекті Соборності, 14а в Луцьку.До альбому увійшли такі композиції, як: «Статус», «Наш бат», «Сумні мотиви», «Тепліше», «Край світу», «Один із 93-х», «Позитив» (за участю виконавця Yaryy Klots), «Душі», «Облітаючи світ» (за участю виконавця Yaryy Klots), «Хто буде поруч». Також sVояk виконає декілька нових пісень, які активно набирають популярність.Презентацію альбому підтримають музичним супроводом DMC Salvador та реп-співак Chekalov.Нагадаємо, Габдулхаков на фронт пішов добровільно. У вільний від служби час чоловік почав писати патріотичні вірші і читати реп.

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