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У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика

У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
У Рожищі на підтримку 7-річного онкохворого Владислава Ткачука в РД «Просвіта» відбувся благодійний концерт.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Нагадаємо, нині Владислав проходить стаціонарне лікування (курс хіміотерапії. Діагноз: неходжкінська дифузна Т-клітинна лімфома).

Ініціаторами та організаторами благодійної акції і концерту стали Молодіжний простір «City Life», Рожищенський БДТ та РД «Просвіта».

Небайдужі мешканці міста та району зібралися разом, щоб допомогти хлопчику впоратися з хворобою та радіти життю. Кожен з гостей зміг внести посильну фінансову лепту, придбавши квиток або пожертвувавши певну суму.

У концерті взяли участь співак і композитор, заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець; заслужений артист естрадного мистецтва України Олександр Голощук; авторка і виконавиця пісень Вікторія Гурська; акордеоніст-віртуоз Роман Воронка; чоловічий вокальний квартет «АКОРД» у складі заслужених артистів України: Олега Гонтара, Миколи Палія, Віктора Мрочко та Андрія Зарицького; барабанщик-віртуоз Павло Веснянка; народний аматорський вокальний ансамбль «АКОЛАДА» (керівниця Вікторія Гурська); шоу балет “Dream”; квартет «АКВА» зразкової студії вокального та сольного співу «Зорепад» (керівниця Людмила Семера); солістка Анна Кузава, та дует «Katrin» зразкової студії вокального та сольного співу «Камертон» (керівниця Ірина Матвійчук); зразковий ансамбль танцю «Росинка» (керівниця Алла Ковальчук) та хореографічний ансамбль «Ексклюзив» (керівниця Людмила Волощук).

Під час концерту у холі також можна було придбати вироби зроблені працівниками та підопічними Територіального центру Рожищенського району, кошти від продажу яких передали на благодійність. А ще, сфотографуватися в фотозоні, аби надіслати Владику своєрідний меседж – «Ми тебе любимо та молимося за твоє здоров'я!».

Зібрані кошти, а це 55 736 тисяч гривень та 5 євро, після концерту передали татові Владислава Андрію Ткачуку.

Розчулений чоловік щиро дякував усім небайдужим та передавав присутнім вітання від Владика, який знає, що сотні небайдужих зібралися в концертному залі заради нього.

Охочі можуть долучитися до благородної справи та допомогти фінансово маленькому волинянину, перерахувавши кошти на картковий рахунок тата Владика Андрія Ткачука - 4731 2191 0417 2220.

У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
У Рожищі відбувся благодійний концерт заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика

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Теги: Рожище, благодійний концерт, кошти
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