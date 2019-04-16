В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
Сьогодні, 17:02
Щодня на лінії роздачі ресторації «Брама» – великий вибір перших страв, гарнірів, салатів, десертів, а відтепер додалися ще й пісні страви.
Для тих, хто дотримується посту, пропонують салати з капусти, буряка, огірків, помідорів. На гарнір – рис басматі, рис з овочами, кус-кус, булгур, броколі, овочеве асорті, картопля у різних варіаціях. Крім того, є перець, фарширований рисом з овочами, зрази картопляні з капустою та грибами тощо.
«Страви щоденно оновлюються, вони свіжі та приготовані за кращими домашніми рецептами», - розповіли у «Брамі».
До слова, невдовзі у пісному меню з’явиться і уха.
Нагадаємо, що на лінії роздачі ціна за 100 г обраних страв вартує 17 грн 99 коп.
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Для тих, хто дотримується посту, пропонують салати з капусти, буряка, огірків, помідорів. На гарнір – рис басматі, рис з овочами, кус-кус, булгур, броколі, овочеве асорті, картопля у різних варіаціях. Крім того, є перець, фарширований рисом з овочами, зрази картопляні з капустою та грибами тощо.
«Страви щоденно оновлюються, вони свіжі та приготовані за кращими домашніми рецептами», - розповіли у «Брамі».
До слова, невдовзі у пісному меню з’явиться і уха.
Нагадаємо, що на лінії роздачі ціна за 100 г обраних страв вартує 17 грн 99 коп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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