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В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*

В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
Щодня на лінії роздачі ресторації «Брама» – великий вибір перших страв, гарнірів, салатів, десертів, а відтепер додалися ще й пісні страви.

Для тих, хто дотримується посту, пропонують салати з капусти, буряка, огірків, помідорів. На гарнір – рис басматі, рис з овочами, кус-кус, булгур, броколі, овочеве асорті, картопля у різних варіаціях. Крім того, є перець, фарширований рисом з овочами, зрази картопляні з капустою та грибами тощо.

«Страви щоденно оновлюються, вони свіжі та приготовані за кращими домашніми рецептами», - розповіли у «Брамі».

До слова, невдовзі у пісному меню з’явиться і уха.

Нагадаємо, що на лінії роздачі ціна за 100 г обраних страв вартує 17 грн 99 коп.

В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*

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Теги: Брама, меню, страви
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