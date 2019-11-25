У Луцьку через ремонт – понижений тиск води





Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».



Зазначається, що

У зв’язку з цим буде понижений тиск води в центральній частині міста, в районі Старого міста та у Привокзальному районі.



Зауважують, що йдеться не про зупинку водопостачання, а лише про значне пониження тиску подачі холодної та гарячої води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 28-29 лютого в деяких районах міста буде понижений тиск води.Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».Зазначається, що ремонтні роботи, пов’язані з заміною ділянки водогону на вулиці Рівненській , триватимуть ще упродовж два дні.У зв’язку з цим буде понижений тиск води в центральній частині міста, в районі Старого міста та у Привокзальному районі.Зауважують, що йдеться не про зупинку водопостачання, а лише про значне пониження тиску подачі холодної та гарячої води.

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