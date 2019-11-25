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У Луцьку через ремонт – понижений тиск води

У Луцьку через ремонт – понижений тиск води
У Луцьку 28-29 лютого в деяких районах міста буде понижений тиск води.

Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».

Зазначається, що ремонтні роботи, пов’язані з заміною ділянки водогону на вулиці Рівненській, триватимуть ще упродовж два дні.
У зв’язку з цим буде понижений тиск води в центральній частині міста, в районі Старого міста та у Привокзальному районі.

Зауважують, що йдеться не про зупинку водопостачання, а лише про значне пониження тиску подачі холодної та гарячої води.


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Теги: вода, Луцьк, тиск
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