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Чоловік, який підпалив себе під Офісом президента, – у тяжкому стані

Чоловік, який підпалив себе під Офісом президента, – у тяжкому стані
Медики розповіли про стан чоловіка, який вчора, 26 лютого, вчини самопідпал під Офісом президента.

З їхніх слів, стан чоловіка залишається тяжким, йдеться в ТСН.12.00.

У нього обпечено близько 40% тіла. Щонайменше найближчий тиждень чоловік проведе в реанімації.

Напередодні посеред пікетів чоловік облив себе бензином і  наче смолоскип спалахнув, і вибіг у натовп. В жодній загальній акції він участі не брав. Це був його одиночний протест через земельний конфлікт на Сумщині, звідки він родом.

Загасити вогонь допомогли інші протестувальники. Першу допомогу постраждалому надала медсестра. Вона брала участь у протесті медиків, який відбувався поруч. Швидка доправила чоловіка в київський опіковий центр, де його одразу забрали в операційну.

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Теги: самопідпал, Офіс президента, стан чоловіка
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