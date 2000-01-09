Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-16:00с. Овадно: сільська рада, водогін, СГВК Овадно ферма с. Сусвальс. Овадно, вул. Перемоги1. 9.00-17.00Горохівське ВУЖКГм. Горохів, вул. Б. Хмельницького2. 9.00-17.00Селищна рада, клуб.Вул.Незалежності.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ, Л-3 КТП-96 9:40 – 15:00c/Підцир'є вул.Надрічна.пров.Надрічний2. ПЛ-0,4кВ, Л-3, щтп-323 9:30 – 16:00 С.Воєгоще вул..Березівка 1-361. ПЛ-0,4 кВ від КТП-55409:00-16:00Ківерцівське ССТ - магазинс.Личкивул.Жовтнева2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-4710:00-15:00СГВК "Прилуцький" - бригадаФОП Лукашук Валентина Никанорівна - приміщенняТзОВ "Еко-Фактор" – виробниче приміщенняТзОВ "Парклед" ЛТД – виробниче приміщенняМольчак О.З. - цехФОП Пархонюк Сергій Михайлович - майстерняСоколов І.М. - виробниче приміщення с.Прилуцькевул. Ківерцівська,81б,753. 09:00-16:00м. КіверціДП "Діброва" - виробниче приміщенняФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазинКіверцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерцівул.Філатова,вул.Кузнцова,буд.22-46/парнівул.Ковпака,22а,вул.М.Бурака,4. ЗТП-48, 36 09:00-16:00Дитячий будинок `Сонечко`школа №4НЗ ясла-садок №3 "Лісова казка"КП "Енергія" - котельня5. ЗТП-402,416 09:00-16:00Губська Ганна МихайлівнаФОП Ніфака Анатолій ВолодимировичФОП Теребус Руслан ПетровичФОП Ігнатишин Микола ЛеонтійовичЦерква Християн Віри Євангельської-пятидесятникиФОП Бодак Володимир ІвановичФОП Ревко Маріанна ВасилівнаФОП Дмитрієв Семен ГнатовичФОП Самчинецька Ірина Йосипівна м.Ківерцівул.Галана,буд.2-12/парні/,вул.Пушкіна,буд.1-17,пров.Базарний,вул.Некрасова,1. 9:00-17:00ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"С/Р КолодяжнеПАТ Ковельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП «Козацька застава»Сад масив "Будівельник"с.Колодяжнем.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська1. 9:00- 15:45С.Н.Цевеличі – магазин, смт.Локачі - ветлікарня С.Н.Цевеличі – повністю, смт.Локачі вул.Горєлова і прилегліВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1/ 9:00 – 17:00Побут, Магазини, Школа с. Масловець2. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школа, Застава Грабово с. Грабово, Адамчуки1 КТП-68 10:00-15:30 ФОП Буснюк, ФОП Швайко, ФОП Черевко, ФОП Ярмолюк, ФОП Кононович , ФАП с.Міжгайці2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-4 10:00-16:00 с. Проходи вул. Молодіжна, Гайова3 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-275 10:00-16:00 с. Седлище вул.Незалежності (частково)1. ПЛ-10 кВ, Л-29-05 до ЗТП-209 .ПЛ-10 кВ, Л-29-04 до ЛР-66 для ремонту обладнання РУ-10 кВ ЗТП-103.ЗТП-103 для ремонту обладнання РУ-0,4 кВ 12:00-17:0010:00-17:00 ЗТП-102, смт. Колки - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВК Волді" (виробнича база), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство".ЗТП-103 - Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех).КТП-104, с. Старосілля – Церква.КТП-105, смт. Колки - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалкогольних напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк" (БЦХМ «Філіппус), ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).КТП-106 - Колківська селищна рада (дит. садок, дит. садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.КТП-107 - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).КТП-272, с. Старосілля - Старосільська сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-281 - Колківське вище професійне училище.КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (про. магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г. (магазин).КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном «Маркет», універмаг, цех контори, прод. магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква (житловий будинок), ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович (невиробничі приміщення), ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).КТП-464 - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).ЩТП-482, с. Старосілля.КТП-433 - СВК "Мрія" (пилорама СВК).КТП-132, с. Копилля - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-133 - ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).КТП-134 - Колківське споживче товариство (магазин).КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).КТП-229, с. Копилля - Копиллівська сільська рада (адмінприміщення, будинок культури), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), ФОП Лемещук Г.П. (магазин).КТП-347, с. Розничі – Церква, Молитовний будинок.КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).ЗТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).ЩТП-463, с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел.вежа). 1місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1 9:00-17:00 М.НововолинськВул. Матросова 2-8, 1, 7-13 ;Пров. Поштовий 5 ;Митрополита Шептицького, 10 .Вимкнень споживачів не заплановано1. Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..2. Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.3. ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.4. Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.5. Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:30Кульчинська с/р – дит.садок, Фоп Давидюк З.Г.- торг.повільйон с.Кульчин