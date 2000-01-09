Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
с. Овадно: сільська рада, водогін, СГВК Овадно ферма с. Сусваль
с. Овадно, вул. Перемоги
Горохівський район
1. 9.00-17.00
Горохівське ВУЖКГ
м. Горохів, вул. Б. Хмельницького
2. 9.00-17.00
Селищна рада, клуб.
Вул.Незалежності.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ, Л-3 КТП-96 9:40 – 15:00
c/Підцир'є вул.Надрічна.пров.Надрічний
2. ПЛ-0,4кВ, Л-3, щтп-323 9:30 – 16:00 С.Воєгоще вул..Березівка 1-36
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-554
09:00-16:00
Ківерцівське ССТ - магазин
с.Лички
вул.Жовтнева
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
10:00-15:00
СГВК "Прилуцький" - бригада
ФОП Лукашук Валентина Никанорівна - приміщення
ТзОВ "Еко-Фактор" – виробниче приміщення
ТзОВ "Парклед" ЛТД – виробниче приміщення
Мольчак О.З. - цех
ФОП Пархонюк Сергій Михайлович - майстерня
Соколов І.М. - виробниче приміщення с.Прилуцьке
вул. Ківерцівська,81б,75
3. 09:00-16:00
м. Ківерці
ДП "Діброва" - виробниче приміщення
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазин
Ківерцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнцова,буд.22-46/парні
вул.Ковпака,22а,
вул.М.Бурака,
4. ЗТП-48, 36 09:00-16:00
Дитячий будинок `Сонечко`
школа №4
НЗ ясла-садок №3 "Лісова казка"
КП "Енергія" - котельня
5. ЗТП-402,416 09:00-16:00
Губська Ганна Михайлівна
ФОП Ніфака Анатолій Володимирович
ФОП Теребус Руслан Петрович
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович
Церква Християн Віри Євангельської-пятидесятники
ФОП Бодак Володимир Іванович
ФОП Ревко Маріанна Василівна
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна м.Ківерці
вул.Галана,буд.2-12/парні/,
вул.Пушкіна,буд.1-17,
пров.Базарний,
вул.Некрасова,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
Локачинський район
1. 9:00- 15:45
С.Н.Цевеличі – магазин, смт.Локачі - ветлікарня С.Н.Цевеличі – повністю, смт.Локачі вул.Горєлова і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1/ 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школа с. Масловець
2. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школа, Застава Грабово с. Грабово, Адамчуки
Любешівський район
1 КТП-68 10:00-15:30 ФОП Буснюк, ФОП Швайко, ФОП Черевко, ФОП Ярмолюк, ФОП Кононович , ФАП с.Міжгайці
2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-4 10:00-16:00 с. Проходи вул. Молодіжна, Гайова
3 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-275 10:00-16:00 с. Седлище вул.Незалежності (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-05 до ЗТП-209 .
ПЛ-10 кВ, Л-29-04 до ЛР-66 для ремонту обладнання РУ-10 кВ ЗТП-103.
ЗТП-103 для ремонту обладнання РУ-0,4 кВ 12:00-17:00
10:00-17:00 ЗТП-102, смт. Колки - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВК Волді" (виробнича база), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство".
ЗТП-103 - Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех).
КТП-104, с. Старосілля – Церква.
КТП-105, смт. Колки - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалкогольних напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк" (БЦХМ «Філіппус), ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит. садок, дит. садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-107 - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-272, с. Старосілля - Старосільська сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (про. магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г. (магазин).
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном «Маркет», універмаг, цех контори, прод. магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква (житловий будинок), ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович (невиробничі приміщення), ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
КТП-464 - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
ЩТП-482, с. Старосілля.
КТП-433 - СВК "Мрія" (пилорама СВК).
КТП-132, с. Копилля - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-133 - ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).
КТП-134 - Колківське споживче товариство (магазин).
КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-229, с. Копилля - Копиллівська сільська рада (адмінприміщення, будинок культури), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), ФОП Лемещук Г.П. (магазин).
КТП-347, с. Розничі – Церква, Молитовний будинок.
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
ЗТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463, с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел.вежа). 1
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул. Матросова 2-8, 1, 7-13 ;
Пров. Поштовий 5 ;
Митрополита Шептицького, 10 .
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2. Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3. ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4. Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5. Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30
Кульчинська с/р – дит.садок, Фоп Давидюк З.Г.- торг.повільйон с.Кульчин
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
с. Овадно: сільська рада, водогін, СГВК Овадно ферма с. Сусваль
с. Овадно, вул. Перемоги
Горохівський район
1. 9.00-17.00
Горохівське ВУЖКГ
м. Горохів, вул. Б. Хмельницького
2. 9.00-17.00
Селищна рада, клуб.
Вул.Незалежності.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ, Л-3 КТП-96 9:40 – 15:00
c/Підцир'є вул.Надрічна.пров.Надрічний
2. ПЛ-0,4кВ, Л-3, щтп-323 9:30 – 16:00 С.Воєгоще вул..Березівка 1-36
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-554
09:00-16:00
Ківерцівське ССТ - магазин
с.Лички
вул.Жовтнева
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
10:00-15:00
СГВК "Прилуцький" - бригада
ФОП Лукашук Валентина Никанорівна - приміщення
ТзОВ "Еко-Фактор" – виробниче приміщення
ТзОВ "Парклед" ЛТД – виробниче приміщення
Мольчак О.З. - цех
ФОП Пархонюк Сергій Михайлович - майстерня
Соколов І.М. - виробниче приміщення с.Прилуцьке
вул. Ківерцівська,81б,75
3. 09:00-16:00
м. Ківерці
ДП "Діброва" - виробниче приміщення
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазин
Ківерцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнцова,буд.22-46/парні
вул.Ковпака,22а,
вул.М.Бурака,
4. ЗТП-48, 36 09:00-16:00
Дитячий будинок `Сонечко`
школа №4
НЗ ясла-садок №3 "Лісова казка"
КП "Енергія" - котельня
5. ЗТП-402,416 09:00-16:00
Губська Ганна Михайлівна
ФОП Ніфака Анатолій Володимирович
ФОП Теребус Руслан Петрович
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович
Церква Християн Віри Євангельської-пятидесятники
ФОП Бодак Володимир Іванович
ФОП Ревко Маріанна Василівна
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна м.Ківерці
вул.Галана,буд.2-12/парні/,
вул.Пушкіна,буд.1-17,
пров.Базарний,
вул.Некрасова,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
Локачинський район
1. 9:00- 15:45
С.Н.Цевеличі – магазин, смт.Локачі - ветлікарня С.Н.Цевеличі – повністю, смт.Локачі вул.Горєлова і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1/ 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школа с. Масловець
2. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школа, Застава Грабово с. Грабово, Адамчуки
Любешівський район
1 КТП-68 10:00-15:30 ФОП Буснюк, ФОП Швайко, ФОП Черевко, ФОП Ярмолюк, ФОП Кононович , ФАП с.Міжгайці
2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-4 10:00-16:00 с. Проходи вул. Молодіжна, Гайова
3 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-275 10:00-16:00 с. Седлище вул.Незалежності (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-05 до ЗТП-209 .
ПЛ-10 кВ, Л-29-04 до ЛР-66 для ремонту обладнання РУ-10 кВ ЗТП-103.
ЗТП-103 для ремонту обладнання РУ-0,4 кВ 12:00-17:00
10:00-17:00 ЗТП-102, смт. Колки - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВК Волді" (виробнича база), ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство".
ЗТП-103 - Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (хлібокомбінат, ковбасний цех).
КТП-104, с. Старосілля – Церква.
КТП-105, смт. Колки - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалкогольних напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк" (БЦХМ «Філіппус), ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит. садок, дит. садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-107 - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-272, с. Старосілля - Старосільська сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод. магазин № 1), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (про. магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г. (магазин).
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном «Маркет», універмаг, цех контори, прод. магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква (житловий будинок), ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович (невиробничі приміщення), ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
КТП-464 - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
ЩТП-482, с. Старосілля.
КТП-433 - СВК "Мрія" (пилорама СВК).
КТП-132, с. Копилля - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-133 - ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).
КТП-134 - Колківське споживче товариство (магазин).
КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-229, с. Копилля - Копиллівська сільська рада (адмінприміщення, будинок культури), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), ФОП Лемещук Г.П. (магазин).
КТП-347, с. Розничі – Церква, Молитовний будинок.
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
ЗТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463, с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел.вежа). 1
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул. Матросова 2-8, 1, 7-13 ;
Пров. Поштовий 5 ;
Митрополита Шептицького, 10 .
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2. Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3. ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4. Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5. Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30
Кульчинська с/р – дит.садок, Фоп Давидюк З.Г.- торг.повільйон с.Кульчин
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