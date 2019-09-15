Грози, сильний вітер та мокрий сніг: синоптики озвучили прогноз погоди на березень





Про це



"Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що на 2-3º вище середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.



Місячна кількість опадів, як вказано, очікується на рівні 24-44 мм, у гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.



У березні, як свідчать спостереження, зазвичай у гірських районах сніговий покрив спостерігається впродовж місяця, на решті території України можливе короткочасне утворення снігового покриву. У березні ймовірні грози, сильний вітер, ожеледь та налипання мокрого снігу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня місячна температура у березні цього року на території України прогнозується на рівні від 1° до 7° тепла, що на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру."Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що на 2-3º вище середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.Місячна кількість опадів, як вказано, очікується на рівні 24-44 мм, у гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.У березні, як свідчать спостереження, зазвичай у гірських районах сніговий покрив спостерігається впродовж місяця, на решті території України можливе короткочасне утворення снігового покриву. У березні ймовірні грози, сильний вітер, ожеледь та налипання мокрого снігу.

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