Скільки медзакладів на Волині готові лікувати пацієнтів з туберкульозом





За 9 місяців 2020 року на лікування дорослих і дітей з туберкульозом у Програмі медичних гарантій Національної служби здоров'я України передбачили 627 млн 721 тис грн. Ці кошти НСЗУ виплатить тим закладам, які укладуть договір на надання таких послуг, - інформує Національна служба здоров'я України, пише



На 27 лютого ц.р. 332 заклади спеціалізованої медичної допомоги подали заяву до НСЗУ на лікування туберкульозу, серед них і історичні тубдиспансери, і багатопрофільні лікарні, які мають всі умови для надання такої послуги.



У Волинській області пропозиції на укладення договору на надання допомоги пацієнтам з туберкульозом подали 12 медичних закладів. Серед них - Волинський обласний фтизіопульмонологічний центр. Також - міські та районні багатопрофільні лікарні. Наприклад, Луцька центральна районна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.



«Жоден пацієнт, який потребує допомоги, не залишиться без неї. У нього буде вибір серед багатьох лікарень. НСЗУ оплатить лікування туберкульозу за однаковим тарифом як в тубдиспансерах, так і в інфекційних відділеннях багатопрофільних лікарень. Тариф включає діагностику, лікування в амбулаторних умовах та умовах стаціонару. Лікарські засоби закуповуються за централізованими програмами МОЗ», - розповіла т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан.



За лікування одного пацієнта НСЗУ заплатить медзакладу 20 663 грн.



Всесвітня організації охорони здоров'я рекомендує Україні рішучіше впроваджувати нові форми лікування через амбулаторний прийом ліків. В розвинених країнах пацієнти з туберкульозом лікуються в стаціонарі 2 тижні, далі – амбулаторно. Середня тривалість перебування дорослих пацієнтів у стаціонарі в Україні - 87,94 днів. Є регіони, де середня тривалість перебування хворого на ліжку становить понад 100 днів - Полтавська область (130), Луганська область (127).



Через це лікування в більшості тубдиспансерів України є неефективними , небезпечним для пацієнтів, і загрозливим для епідеміологічної ситуації в Україні. Тому що сприяє внутрішньому інфікуванню хворих і викликає стійкість до протитуберкульозних препаратів.



В Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб середня тривалість госпіталізації - 34 дні. Такого результату досягли, коли почали госпіталізовувати тільки пацієнтів у важкому стані і запровадили 11 форм амбулаторного лікування, яке обирає пацієнт, а лікар контролює прийом ліків віддалено через технологію Smart box.



Світлана Єсипенко, головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб: «Розповіді про те, що заразні пацієнти вийдуть на вулиці і будуть ходити серед населення України - це чиста брехня. Заразні пацієнти будуть лежати в ліжку до тих пір, поки не перестануть виділяти бактерію і тільки після того їх випустять для продовження амбулаторного лікування.



Тому не треба будувати міфи і здогадки щодо туберкульозу. Згідно з критеріями ВООЗ, ризик захворіти туберкульозом - 5-10% впродовж життя. Для порівняння - контагіозність кору становить 95%. Тому те, що заразні люди будуть бігати, всіх заражати і всі захворіють - так говорять тільки непрофесійні люди, за яким мені соромно, що вони представляють медичну спільноту нашої країн».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області 12 медичних закладів готові лікувати хворих на туберкульоз.За 9 місяців 2020 року на лікування дорослих і дітей з туберкульозом у Програмі медичних гарантій Національної служби здоров'я України передбачили 627 млн 721 тис грн. Ці кошти НСЗУ виплатить тим закладам, які укладуть договір на надання таких послуг, - інформує Національна служба здоров'я України, пише Волинська ОДА. На 27 лютого ц.р. 332 заклади спеціалізованої медичної допомоги подали заяву до НСЗУ на лікування туберкульозу, серед них і історичні тубдиспансери, і багатопрофільні лікарні, які мають всі умови для надання такої послуги.У Волинській області пропозиції на укладення договору на надання допомоги пацієнтам з туберкульозом подали 12 медичних закладів. Серед них - Волинський обласний фтизіопульмонологічний центр. Також - міські та районні багатопрофільні лікарні. Наприклад, Луцька центральна районна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.«Жоден пацієнт, який потребує допомоги, не залишиться без неї. У нього буде вибір серед багатьох лікарень. НСЗУ оплатить лікування туберкульозу за однаковим тарифом як в тубдиспансерах, так і в інфекційних відділеннях багатопрофільних лікарень. Тариф включає діагностику, лікування в амбулаторних умовах та умовах стаціонару. Лікарські засоби закуповуються за централізованими програмами МОЗ», - розповіла т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан.За лікування одного пацієнта НСЗУ заплатить медзакладу 20 663 грн.Всесвітня організації охорони здоров'я рекомендує Україні рішучіше впроваджувати нові форми лікування через амбулаторний прийом ліків. В розвинених країнах пацієнти з туберкульозом лікуються в стаціонарі 2 тижні, далі – амбулаторно. Середня тривалість перебування дорослих пацієнтів у стаціонарі в Україні - 87,94 днів. Є регіони, де середня тривалість перебування хворого на ліжку становить понад 100 днів - Полтавська область (130), Луганська область (127).Через це лікування в більшості тубдиспансерів України є неефективними , небезпечним для пацієнтів, і загрозливим для епідеміологічної ситуації в Україні. Тому що сприяє внутрішньому інфікуванню хворих і викликає стійкість до протитуберкульозних препаратів.В Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб середня тривалість госпіталізації - 34 дні. Такого результату досягли, коли почали госпіталізовувати тільки пацієнтів у важкому стані і запровадили 11 форм амбулаторного лікування, яке обирає пацієнт, а лікар контролює прийом ліків віддалено через технологію Smart box.Світлана Єсипенко, головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб: «Розповіді про те, що заразні пацієнти вийдуть на вулиці і будуть ходити серед населення України - це чиста брехня. Заразні пацієнти будуть лежати в ліжку до тих пір, поки не перестануть виділяти бактерію і тільки після того їх випустять для продовження амбулаторного лікування.Тому не треба будувати міфи і здогадки щодо туберкульозу. Згідно з критеріями ВООЗ, ризик захворіти туберкульозом - 5-10% впродовж життя. Для порівняння - контагіозність кору становить 95%. Тому те, що заразні люди будуть бігати, всіх заражати і всі захворіють - так говорять тільки непрофесійні люди, за яким мені соромно, що вони представляють медичну спільноту нашої країн».

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