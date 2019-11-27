Колишній нардеп тепер працює у Києві таксистом
Сьогодні, 16:36
Колишній депутат Ради Михайло Гаврилюк підтвердив чутки, що працює водієм столичного таксі.
Киянка Алла Желізняк у Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, дуже схожий на екснардепа Гаврилюка, - пише УНІАН.
«Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більш схожий», - йдеться у дописі.
У коментарі КП в Україні Гаврилюк це підтвердив. «Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя, і цьому дуже радий», – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Киянка Алла Желізняк у Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, дуже схожий на екснардепа Гаврилюка, - пише УНІАН.
«Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більш схожий», - йдеться у дописі.
У коментарі КП в Україні Гаврилюк це підтвердив. «Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя, і цьому дуже радий», – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
відправити додому - до гуцулів.
Він, їхамидло, і на таксиста не годиться: шість неповних класів освіти. Овечок пасти на полонині.
Останні новини
В ресторації «Брама у світ смаків» з’явилось пісне меню*
Сьогодні, 17:02
Колишній нардеп тепер працює у Києві таксистом
Сьогодні, 16:36
Дітей врятувати було неможливо, тому що полум'я охопило будівлю повністю, – рятувальник про пожежу у Ковельському районі
Сьогодні, 15:35
Медіа