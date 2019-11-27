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Колишній нардеп тепер працює у Києві таксистом

Колишній нардеп тепер працює у Києві таксистом
Колишній депутат Ради Михайло Гаврилюк підтвердив чутки, що працює водієм столичного таксі.

Киянка Алла Желізняк у Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, дуже схожий на екснардепа Гаврилюка, - пише УНІАН.

«Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більш схожий», - йдеться у дописі.

У коментарі КП в Україні Гаврилюк це підтвердив. «Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя, і цьому дуже радий», – сказав він.


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Теги: Михайло Гаврилюк, таксист
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Коментарі 2
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відправити додому - до гуцулів.
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Він, їхамидло, і на таксиста не годиться: шість неповних класів освіти. Овечок пасти на полонині.
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