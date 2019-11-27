Колишній нардеп тепер працює у Києві таксистом

Михайло Гаврилюк підтвердив чутки, що працює водієм столичного таксі.



Киянка Алла Желізняк у Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, дуже схожий на екснардепа Гаврилюка, - пише



«Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більш схожий», - йдеться у дописі.



У коментарі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній депутат Радипідтвердив чутки, що працює водієм столичного таксі.Киянкау Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, дуже схожий на екснардепа Гаврилюка, - пише УНІАН «Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більш схожий», - йдеться у дописі.У коментарі КП в Україні Гаврилюк це підтвердив. «Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя, і цьому дуже радий», – сказав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію