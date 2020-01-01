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У луцькій школі організували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО

У луцькій школі організували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
Страви традиційної кухні різних регіонів України продавали у Луцькій гімназії № 4. Робили це, аби зібрати гроші онкохворим дітям. Майже 350 учнів 5-6-х класів разом із батьками і вчителями взяли участь в організації благодійного ярмарку.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Учні 6-В класу представляли Запорізьку область. Готували страви, притаманні цьому регіону. Школяр Максим Поліщук – в образі козака. Разом із однокласниками, він продає харчі.

“У нас є козацька юшка, також у нас є різні страви. Вареники. Пиріжки. Я готував зі своєю бабусею пиріжки з капустою та вишнею”, - каже учень Максим Поліщук.

Мама Владислава Матяшова розповіла, їхній клас презентує Крим. До ярмарку батьки з дітьми приготували пахлаву, самсу, бурму, ечпочмак – пиріжки з курятиною, солодощі на основі виноградного соку.
У луцькій школі організували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
У луцькій школі організували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО

Ціни на пропоновані страви - від гривні до 10. На благодійному ярмарку мама школяра Іванна Климюк придбала солодощі.

“Це дітей заохочує щось робити. Уже гарна ідея, організаторам – респект”, - зазначила мама учня Іванна Климюк.

Благодійні ярмарки на підтримку онкохворих людей у гімназії відбуваються кілька років поспіль, розповіла заступниця директора Ірина Дмитренко. До підготовки заходу залучили 350 учнів. Восени на такому ж ярмарку зібрали майже 25 тисяч гривень, каже педагог.

“Цьогоріч ми запропонували тематику – регіони України. Кожен клас обрав образ і презентували культуру, традиції національні страви. Крім того, що готували смаколики, мами, бабусі допомагали, мала б бути ще презентація регіону. Гроші від цього ярмарку ми плануємо передати онкохворим дітям міста”, - розповіла заступниця директора Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького Ірина Дмитренко.

У луцькій школі організували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
У луцькій школі організували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО


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Теги: благодійний ярмарок, луцька школа, допомога
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