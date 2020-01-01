У Луцьку матір «потягнула» доньку до суду через матюки





Про це йдеться у рішення Луцького міськрайонного суду від 20 лютого, - пише



Події, що розглядав суд, відбувалися ще наприкінці листопада 2019. У рішення йдеться, що обвинувачена виражалася нецензурною лайкою, а це прирівнюється до домашнього насильства психологічного характеру. Така поведінка була вже не вперше за рік.



Головне фото - ілюстративне.

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