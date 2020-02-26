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Уже четверо україців підхопили коронавірус на круїзному лайнері

Уже четверо україців підхопили коронавірус на круїзному лайнері
Вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізували із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Про це Укрінформу повідомили у прессслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Станом на 26.02.2020 загалом 4 громадян України, в яких діагностовано наявність вірусу Covid-19, було госпіталізовано до медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Консулом підтримується зв'язок з госпіталізованими українцями", - йдеться в повідомленні.

Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

За інформацією посольства України в Японії, з метою прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера місцевими медиками проведено необхідні тести, результати яких наразі ще не відомі.

"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медзакладах, негативні – продовжать карантин", - зазначили в МЗС.

Також у міністерстві повідомили, що посольство України в Японії провело опитування усіх українців щодо їхнього бажання бути репатрійованими в Україну.

За даними дипустанови, 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак – планують пройти карантин в Японії.

"Посольство України в Японії перебуває на зв’язку з громадянами України, які знаходяться на борту лайнера та лікарнях, і підтримує постійний контакт з усіма причетними службами з метою, зокрема, вирішення можливих проблемних питань у наших співвітчизників", - запевнили в МЗС.

Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебували понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.


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Теги: коронавірус, лайнер, українці
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