Волинська митниця сьогодні, 27 лютого, подовжить робочий день





Про це повідомляє



Подовжили робочий день у зв'язку зі збоями в мережевому обладнанні, через що користувачі Нової митниці не мали доступу або мали обмежений доступ до електронних сервісів. Тому аби завершити оформлення митних декларацій, регіональні митниці подовжать робочий день на декілька годин. Проте зауважують, кожна митниця визначає час самостійно, в залежності від кількості неоформлених митних декларацій.



Крім того, додаткова плата не стягуватиметься.



Зазначені дії будуть здійснюватись із дотриманням норм чинного законодавства.

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