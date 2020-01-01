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Волинська митниця сьогодні, 27 лютого, подовжить робочий день

Волинська митниця сьогодні, 27 лютого, подовжить робочий день
Сьогодні, 27 лютого, волинська митниця подовжить робочий день до 23:00. Запевняють, усі митні декларації будуть оформлені без додаткової оплати.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

Подовжили робочий день у зв'язку зі збоями в мережевому обладнанні, через що користувачі Нової митниці не мали доступу або мали обмежений доступ до електронних сервісів. Тому аби завершити оформлення митних декларацій, регіональні митниці подовжать робочий день на декілька годин. Проте зауважують, кожна митниця визначає час самостійно, в залежності від кількості неоформлених митних декларацій.

Крім того, додаткова плата не стягуватиметься.

Зазначені дії будуть здійснюватись із дотриманням норм чинного законодавства.

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Теги: волинська митниця, продовжений робочий день
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