Другокласнику з Волині потрібні кошти на операцію, аби стати на ноги
Сьогодні, 17:53
Небайдужих волинянин просять допомогти маленькому жителю села Римачі Любомльського району Андрійку Мацюку.
Хлопчик навчається у 2-му класі і страждає на ДЦП, - пише Район.Любомль.
Лікарі вважають, що дитина має шанс стати на ноги. А 12 березня Андрійкові призначили операцію у вінницькій лікарні. Необхідні для лікування кошти рідні та близькі почали збирати серед небайдужих волинян.
Кожен, хто захоче допомогти дитині може перерахувати кошти на номер картки: 4149 4991 2184 3377 – Мацюк Іванна Володимирівна, мама Андрійка.
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Хлопчик навчається у 2-му класі і страждає на ДЦП, - пише Район.Любомль.
Лікарі вважають, що дитина має шанс стати на ноги. А 12 березня Андрійкові призначили операцію у вінницькій лікарні. Необхідні для лікування кошти рідні та близькі почали збирати серед небайдужих волинян.
Кожен, хто захоче допомогти дитині може перерахувати кошти на номер картки: 4149 4991 2184 3377 – Мацюк Іванна Володимирівна, мама Андрійка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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