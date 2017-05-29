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Другокласнику з Волині потрібні кошти на операцію, аби стати на ноги

Другокласнику з Волині потрібні кошти на операцію, аби стати на ноги
Небайдужих волинянин просять допомогти маленькому жителю села Римачі Любомльського району Андрійку Мацюку.

Хлопчик навчається у 2-му класі і страждає на ДЦП, - пише Район.Любомль.

Лікарі вважають, що дитина має шанс стати на ноги. А 12 березня Андрійкові призначили операцію у вінницькій лікарні. Необхідні для лікування кошти рідні та близькі почали збирати серед небайдужих волинян.

Кожен, хто захоче допомогти дитині може перерахувати кошти на номер картки: 4149 4991 2184 3377 – Мацюк Іванна Володимирівна, мама Андрійка.
Другокласнику з Волині потрібні кошти на операцію, аби стати на ноги
Другокласнику з Волині потрібні кошти на операцію, аби стати на ноги
Другокласнику з Волині потрібні кошти на операцію, аби стати на ноги

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Теги: допомога, гроші, лікування, Волинь
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