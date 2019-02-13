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У Луцьку невідомі побили чоловіка, викрали у нього понад мільйон гривень та втекли на авто. ФОТО

У Луцьку невідомі побили чоловіка, викрали у нього понад мільйон гривень та втекли на авто. ФОТО
У Луцьку троє зловмисників напали на 45-річного місцевого жителя, побили його, викрали понад мільйон гривень і втекли на автомобілі. Потерпілого госпіталізували.

Інцидент трапився вчора, 26 лютого, ввечері, - інформує ГУНП у Волинській області.

Співробітники карного розшуку поліції області в ході комплексу оперативно-розшукових заходів у співпраці з оперативникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України, Києва та Миколаївської області встановили особи розбійників. За орієнтуванням оперативників зловмисників зупинили на автодорозі перед Рівним співробітники Управління патрульної поліції Рівненської області.

«Розбійників вдалося викрити та затримати завдяки злагодженим і чітким діям підрозділів поліції Волині та поліцейських Києва, Миколаївської та Рівненської областей. Транспортний засіб на якому пересувалися зловмисники та викрадені ними гроші вилучено. Після оголошення затриманим особам підозри, вирішуватиметься питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції України у Волинській області Петро Шпига.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Один із них раніше судимий житель Сімферополя, двоє інших - жителі Миколаївської області.

Слідчі поліції Волині за процесуального керівництва прокуратури за фактом розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, поєднаного із заподіянням тілесних ушкоджень відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють також причетність затриманих осіб до скоєння інших злочинів на території Волині та інших областей.

Досудове розслідування триває.

У Луцьку невідомі побили чоловіка, викрали у нього понад мільйон гривень та втекли на авто. ФОТО
У Луцьку невідомі побили чоловіка, викрали у нього понад мільйон гривень та втекли на авто. ФОТО
У Луцьку невідомі побили чоловіка, викрали у нього понад мільйон гривень та втекли на авто. ФОТО
У Луцьку невідомі побили чоловіка, викрали у нього понад мільйон гривень та втекли на авто. ФОТО
У Луцьку невідомі побили чоловіка, викрали у нього понад мільйон гривень та втекли на авто. ФОТО



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Теги: Луцьк, побиття, крадіжка
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Коментарі 1
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А знаєте скільки по Луцьке шастає заїзджих, знімають квартири, придивляються... а потім такі результати. А ті хто квартири здають - їм-же головне гроші отримати, вони ж не знають хто під тою маскою ховається...
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