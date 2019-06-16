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Рідний батько, який ображав та виганяв з дому доньку у Володимирі, заплатить штраф

Рідний батько, який ображав та виганяв з дому доньку у Володимирі, заплатить штраф
24-го лютого до адміністративної відповідальності притягнули чоловіка, який вчинив психологічне насильство щодо власної доньки у Володимирі: виганяв її з дому та ображав нецензурною лайкою.

Про це БУГу стало відомо із реєстру судових рішень.

Зазначають, що 1-го лютого о 20:00, знаходячись за місцем проживання, чоловік вчинив насильство психологічного характеру відносно доньки, виганяв з будинку, ображав нецензурною лайкою, чим завдав шкоди психологічному здоров'ю останньої.

Потерпіла на засідання суду не прийшла, однак подала заяву, в якій просила розгляд справи проводити без її участі.

Керуючись ст. 283, 284 КУпАП, ч.1 ст. 173-2КУпАП, Володимир-Волинський міський суд постановив визнати чоловіка винним у адміністративному правопорушенні та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень, а також 420 гривень 20 копійок судового збору.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, суд, образи
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