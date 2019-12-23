У Луцьку посеред проїжджої частини – «фонтан» гарячої води. ВІДЕО





Про це Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.



Так, до журналіста ІА Волинські новини звернулись стурбовані лучани, які мешкають на вулиці Івана Мазепи із повідомленням, що прямісінько посеред дороги б’є фонтан із гарячої води.



Виїхавши на місце події, кореспондент помітила воду, яка б’є із каналізаційного люка, розміщеного посеред дороги, потужним струменем.



Через високу температуру води видимість на дорозі була ускладнена парою.



Про небезпеку автомобілі попереджає спеціальний паркан з дорожнім знаком «об’їзд з лівого боку».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Івана Мазепи – справжній «гейзер» посеред проїжджої частини.Про це повідомляє кореспондентз місця події.Так, до журналіста ІА Волинські новини звернулись стурбовані лучани, які мешкають на вулиці Івана Мазепи із повідомленням, що прямісінько посеред дороги б’є фонтан із гарячої води.Виїхавши на місце події, кореспондент помітила воду, яка б’є із каналізаційного люка, розміщеного посеред дороги, потужним струменем.Через високу температуру води видимість на дорозі була ускладнена парою.Про небезпеку автомобілі попереджає спеціальний паркан з дорожнім знаком «об’їзд з лівого боку».

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