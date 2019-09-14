вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений

На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений
Упродовж 27 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Противник обстріляв українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Донбас, смерть, український військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіло п'ять гектарів сухої трави
Сьогодні, 21:20
У Луцьку матір «потягнула» доньку до суду через матюки
Сьогодні, 20:45
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Знайшли дівчину-підлітка з Волині
Сьогодні, 19:55
Схожі новини
На Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення На Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення
02 лютий, 10:35
Помер поранений на Донбасі український боєць Помер поранений на Донбасі український боєць
14 вересень, 2019, 17:06
Снайпер терористів вбив двох українських військових, які облаштовували бліндаж Снайпер терористів вбив двох українських військових, які облаштовували бліндаж
20 липень, 2019, 00:32
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
21 серпень, 2018, 13:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіло п'ять гектарів сухої трави
Сьогодні, 21:20
 0
У Луцьку матір «потягнула» доньку до суду через матюки
Сьогодні, 20:45
 0
На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Знайшли дівчину-підлітка з Волині
Сьогодні, 19:55
 0
Медіа
відео
1/8