На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий, ще один – поранений





Про це повідомляє



Противник обстріляв українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 27 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.Противник обстріляв українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій.

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